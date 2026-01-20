Киселото мляко е чудесен вариант за закуска или междинно хранене. То може да бъде добър източник на протеини и полезни за червата пробиотици. Не всички кисели млека обаче предлагат едни и същи ползи за здравето. Някои потребители предпочитат вкуса и хранителните стойности на скира. Кой от двата продукта е по-добър?

Традиционното кисело мляко се прави от прясно мляко, ферментирало с „добри“ бактерии. Въпреки че ще намерите скир до кисело мляко по рафтовете в супермаркетите у нас, технически това е различна категория храна.

В Исландия исторически се класифицира като сирене, но за целите на етикетирането от FDA в САЩ, той се предлага на пазара и се регулира в категорията кисело мляко. Той се приготвя чрез нагряване на мляко и добавяне на стари култури скир.

Снимка: iStock

Едва ли бихте предположили, че скирът се приготвя с обезмаслено мляко, защото гъстата му текстура и наситен вкус наистина могат да заблудят вкусовите рецептори.

Кой продукт е по-полезен?

И двата продукта могат да помогнат за поддържане на здравето на червата, защото са ферментирали и съдържат живи и активни бактерии, които са полезни и подпомагат храносмилането и поддържането на микробния баланс. Скирът и киселото мляко също са богати и на протеини, калций и други хранителни вещества, които помагат за стабилизиране на кръвната захар и поддържат цялостната функция на червата.

Снимка: iStock

Не всяко кисело мляко съдържа пробиотици обаче. Всяка кофичка кисело мляко трябва да бъде приготвена с две живи бактерии: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, но някои марки кисело мляко загряват продуктите си и така ги убиват, което не е добре, докато други марки добавят пробиотици, което е още един плюс. Всичко се свежда до фирмата производител.

Търсете кофички, на които пише, че продуктът съдържа „живи и активни бактерии“, каза Доун Джаксън Блатнър, RDN, CSSD, спортен диетолог пред изданието Real Simple. Въпреки че „живите и активни култури“ не винаги се считат за „пробиотици“ според строгите научни стандарти, те все пак правят киселото мляко полезно, допълни Блатнер.

Снимка: Canva

Тя съветва да избирате кисели млека, които съдържат Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus (двете задължителни култури), заедно с други бактериални щамове за допълнителни ползи.

За поддържаща здрав микробиома диета можете да добавите към менюто си:

Ферментирали храни, като кисело мляко, кефир, кисело зеле, кимчи и мисо

Храни, богати на фибри, включително зеленчуци, плодове, боб и пълнозърнести храни

Храни, богати на полифеноли, като горски плодове, зехтин, зелен чай и тъмен шоколад

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER