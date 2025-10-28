Кортни Кардашиян представи ново и доста неочаквано попълнение към своята уелнес линия Lemme. През уикенда излезе най-новата версия на добавките Lemme Purr – пробиотични дъвчащи витамини и таблетки, създадени за поддържане на вагиналното здраве. Новият продукт се предлага този път под формата на… близалки.

Както и при предишните желирани добавки (на цена от 30 долара за опаковка), основната съставка в новите близалки (5,99 долара за пакет) е пробиотичната бактерия Bacillus coagulans, пише още "Ню Йорк Поуст".

Пробиотиците подпомагат здравословния баланс на вагиналния микробиом – екосистема от бактерии и гъбички, които естествено живеят във влагалището на жената.

Това е важно, защото когато микробиомът е в дисбаланс – например има прекалено много „лоши“ бактерии или недостатъчно „добри“ – жените са по-податливи на състояния като бактериална вагиноза, гъбични инфекции или аеробен вагинит.

„Този дисбаланс може да доведе и до повишен риск от други здравословни проблеми – като повтарящи се инфекции на пикочните пътища.

Изследвания дори свързват промени във вагиналния микробиом с усложнения при бременност, като преждевременно раждане“, обяснява Оливия Касано от компанията Evvy, специализирана в женското здраве.

Бактерията Bacillus coagulans произвежда млечна киселина, която помага на организма да поддържа нормално pH.

Тя може също да укрепва имунитета и да регулира нивата на кръвната захар, а изследвания показват, че помага и при синдром на раздразненото черво (подуване, спазми и диария).

Новите близалки съдържат още витамин C – който, според бранда, добавя антиоксидантен ефект и подкрепя производството на колаген, както и екстракт от ананас за вкус.

Те са вегетариански, без глутен и без ГМО, направени със захар, като една близалка съдържа 70 калории.

Това е вторият продукт тип близалка от серията Lemme. Първият – Lemme Glow – беше създаден за коса, кожа и нокти, и беше пусната в лимитирано издание.

Сега обаче брандът обявява, че Lemme Purr близалките ще останат постоянна част от каталога.

„Нашата общност се влюби в първите ни близалки и нямах търпение да ги върна в нова форма“, казва Кортни Кардашиян.

„Lemme Purr Lollipops са забавно продължение на един от най-продаваните ни продукти. Харесва ми, че превръщат грижата за себе си в нещо сладко и лесно“, допълва тя.

Кардашиян несъмнено е в челните редици на тренда с „уелнес близалките“, след като първите ѝ излязоха миналата година.

Тя споделя нишата с други брандове като It Girl Vitamins, които предлагат близалки с пептиди и зелени суперхрани.

На пазара вече се появяват и варианти за деца, включително: Olly’s Focus Buddies L’OLLY Pops – за поддържане на концентрацията при децата, Multeez Daily Multivitamin Pops for Kids – ежедневни мултивитамини под формата на близалки, както и YumEarth’s Vitamin C Pops – близалки с витамин C.

Вижте как да си приготвите близалки с малини в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK