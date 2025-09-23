Нов сезон, нова визия - Кортни Кардашиян реши да впусне в есента с нова прическа, която веднага привлече вниманието на хиляди фенове и последователи.

Забравете за скучните прически - бъдете смели и експерементирайте! Най-голямата сестра от звездната фамилия Кардашиян избра по-неочакван подход за своята есенна трансформация. Този път тя се реши на дълъг, лек и небрежен бретон, който пада фино точно над веждите ѝ. Новият ѝ стил беше разкрит чрез кадър в огледалото с приглушена светлина, публикуван в Инстаграм, където ясно се вижда промяната - свежа, но не драстична.

Вещерска визия и много мистичност

Зад визията стои коафьорът и доверен стилист на семейството - Жустин Маржан, която редовно работи не само с Кортни, но и с Клои Кардашиян и Кендъл Дженър. Вместо класически плътен или къс бретон тип "baby bangs", стилистката е създала мек, почти воалоподобен ефект, който може лесно да бъде оформян - или да остане отпуснат, или да се прибере настрани. В надписа към снимките Кортни лаконично заяви „Witchy season“ (в превод: "вещерски сезон"), загатвайки за мистичната есенна атмосфера, в която навлизаме. Гримът ѝ е минимален, почти незабележим, а ноктите - къси и естествени, което само подчертава новата прическа като акцент на визията.

Бретонът - най-бързият начин да освежиш стила си

Всеки, който някога е усещал спонтанното желание за бретон, знае колко непреодолимо е то. Когато веднъж се появи, няма връщане назад - ножиците влизат в действие! Есента традиционно е сезонът на промените, а прическата е един от най-лесните начини да изразиш ново начало.

Ако и вие се замисляте за бретон, но още се колебаете - добрата новина е, че през 2025 г. тенденциите са изключително разнообразни. От дълги, воалови бретони като този на Кортни, до романтични, вълнообразни като тези на Зоуи Кравиц - по нещо за всеки вкус.

