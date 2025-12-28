На 29 декември отдаваме почит към паметта на Св. 14 хиляди младенци-мъченици, избити от Ирод във Витлеем и преп. Маркел.

Като се видял подигран от мъдреците, които се поклонили на Младенеца Христос, Ирод се ядосал и страхувайки се да не би новороденият Цар Юдейски да му отнеме царството, заповядал да избият всички младенци във Витлеем от две години надолу.

Така жестокият Ирод принесъл в жертва на своето властолюбие хиляди младенци, без да знае, че Исус Христос се родил да устрои царство не на земно владичество, а на вечно спасение.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK