Веско Ешкенази, едно от най-големите имена в музикалните и културни среди, отбеляза важно събитие в личния си живот. Вече пет години той е заедно с половинката си – виолистката Станислава.

„Сватба на 5 години казват, че била дървена“, пише музикантът към снимката, която сподели по случая в своя Instagram профил и на която позира заедно с любимата жена и тяхната малка наследничка – Луиза Амели.

„Стабилност, растеж, устойчивост носело дървото. Ако изглежда така – нека е дървена! Да пускаме корени и да не ни събаря вятърът!“, добави още световноизвестният цигулар.

На споделения кадър всички са усмихнати и щастливи от взаимната си компания. Въпреки че най-широка и сладка е усмивката на Луиза, която през месец май ще навърши три годинки.

Снимка: instagram.com/vesko_eschkenazy/

И Веско, и Станислава са музиканти – и разбира се, музиката е тази, която свързва съдбите им. Любовта им пламва на сцената, докато репетират „Четирите годишни времена“ на Вивалди. „От първия момент започнахме да говорим и винаги имахме теми за разговор. Така се открихме. “

През февруари 2021 г. те се вричат един на друг на едно изключително романтично място - сред лалетата на Амстердам. Свидетели на обетите им са Виктор и Артур, синовете на Ешкенази от първата му съпруга - Ангелина, която почива през 2003 г. За Веско и Станислава именно тяхното положително отношение към любовта им е най-красивият сватбен подарък.

Снимка: instagram.com/vesko_eschkenazy/

А само две години след сватбата, те посрещат и своята първородна дъщеря.

Какво е споделял Веско Ешкенази пред камерите на bTV - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER