Епизод 17 на „Ергенът“ поднесе едно от най-емоционалните и показателни предизвикателства досега. Романтиката отстъпи място на реалността, а дамите трябваше да докажат, че освен за любов, са готови и за… бебешки плач, домакинство и отговорности.

Всичко започна с писмо, което ясно зададе тона на деня:

„Любовта е едно от най-силните чувства, но дали е по-силна от бебешкия плач?“

Този въпрос постави участничките в напълно нова ситуация – далеч от коктейлите и флиртовете, те трябваше да се справят с ежедневието на едно семейство.

Още по-изненадващо – Марин отстъпва своето място и връща Кристиsн обратно в играта след престоя му в болница. Така пет дами получиха шанс да се срещнат с него: Елеонора, Татяна, Доника, Горица и Анабела.

Още с пристигането си момичетата се сблъскаха с истински кошмар - къщата беше в пълен хаос.

Задачата им включваше:

грижа за плачещо бебе

почистване на цялата къща

приготвяне на обяд

И всичко това – едновременно.

Вижте как се справиха момичетата с всички предизвикателства тук:

Въпреки напрежението, някои от дамите показаха увереност и опит, докато други тепърва навлизаха в ролята.

Кой се справи най-добре?

Постепенно хаосът започна да се подрежда. Дамите си разпределиха задачите и влязоха в ритъм:

„Крайно време ни е малко да се потрудим, да покажем на тези мъже на какво сме способни“, пошегува се Гориция.

Особено силно впечатление направи Татяна, която демонстрира опит и спокойствие в напрегнатата ситуация.

Каква жена търси Крис?

Докато част от дамите вършеха задачите, другите, които останаха в имението обсъдиха и най-важния въпрос:

„Той има нужда от жена, която е по-спонтанна… и същевременно да е нежна, да може да бъде баланс“, каза Мануела.

„Любовта на мъжа минава през стомаха, но аз също обичам да ми готвят“, сподели пред камерите Нурджан.

„Според мен Кристиян е доминиращ“, разсъждава Цвети Велева.

Разговорът ясно показа различията във вижданията им за любовта и семейството.

Крис определи победителката в предизвикателството, а именно Татяна. Тя спечели романтичен обяд, а останалите трябваше да се върнат в имението - с много теми за размисъл.

