Ако тази година търсите идеи за визия за абитуриентския си бал, която да бъде едновременно модерна, артистична и супер запомняща се, DARA има перфектната доза вдъхновение. Българската изпълнителка впечатли на откриването на „Евровизия“ 2026 във Виена не само с ексцентричната си визия, вдъхновена от кукерските традиции, но и с един от най-интересните гримове и прически, които сме виждали напоследък.

Визията ѝ комбинира футуристични детайли, естетика от 2000 г и сценичен драматизъм, но въобще не е толкова трудно, колкото звучи, защото гримът ѝ лесно може да се адаптира към повечето бални рокли и тоалети.

Как да пресъздадем грима на DARA за абитуриентски бал?

Въпреки че зад безупречната визия на певицата стои голям екип от професионалисти, това не означава, че не можеш да го пресъздадеш вкъщи. Необходими са време, търпение, както и няколко проби преди големия ден за безпогрешно изпълнение.

Най-важните стъпки за визията:

Кожа с „glass skin“ ефект

Основата на грима на DARA е безупречната сияйна кожа. Тенът изглежда лек, свеж и естествено озарен, без тежък матов финиш и без да се усеща непременно като сценичен грим. За да постигнете подобен ефект:

използвайте хидратираща основа за грим

изберете фон дьо тен с озаряващ завършек

добавете течен хайлайтър по скулите, носа и над горната устна

фиксирайте само Т-зоната с фина пудра

Ключът тук е кожата да изглежда „жива“.

Котешка очна линия и дълги мигли

Гримът на DARA e направен от Раула Димитрау. Гъркинята е официален гримьор на "Евровизия". Има собствен бранд за козметика - Cheri Up Cosmetics, a продуктовата линия включва фондьотени, моливи за очи, очна линия, червила, цветни гланцове и др. В TikTok публикува видеа за грим, обучения, семинари и професионални техники.

Погледът е абсолютният акцент във визията на DARA. Тя залага на драматична черна очна линия с издължен „cat eye“ ефект, комбинирана с обемни мигли.

За да пресъздадете грима:

използвайте гел или течна очна линия с наситено черен цвят

с наситено черен цвят издължете линията нагоре към слепоочията

добавете мигли тип „wispy“ или с ефект „fox eye“

подчертайте долния клепач с мек кафяв молив за повече дълбочина

Сенките са сравнително минималистични в топли прасковени тонове, което позволява очната линия да изпъкне максимално.

Прасковен руж и nude устни

Гримът на DARA не разчита на тежки контури. Вместо това лицето изглежда свежо и младежко благодарение на прасковен руж, нанесен високо към скулите.

Устните са очертани с nude молив и завършени с гланц или сатенено червило в естествен розов нюанс. Това балансира драматичния поглед и прави визията по-подходяща и за абитуриентски бал.

Най-интересният детайл? Косата!

Истинската звезда във визията обаче е прическата. DARA комбинира гладко прибрана коса с артистични спираловидни кичури и акцентирани бебешки косички около лицето, които създават почти авангардно излъчване.

За подобен ефект:

използвайте силен гел за коса

оформете кичурите с тънка четка или пръсти

с тънка четка или пръсти фиксирайте с лак за максимална издържливост

комбинирайте с висок кок или прибрана прическа

Това е идеалният вариант за момичета, които искат да избягат от класическите холивудски букли и да заложат на нещо много по-модерно и нестандартно.

За кого е подходяща тази визия?

Този тип грим е перфектен за абитуриентки, които обичат по-дръзки beauty визии, искат нещо различно, носят рокля с интересен силует или модерен дизайн и харесват сценичен, артистичен стил.

