На вчерашния 10 май във Виена стартира 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“.

Началото бе поставено с разстилането на тюркоазения килим на площад "Rathausplatz“ в сърцето австрийската столица, по който преминаха делегациите на всички 35 държави – сред които и на България.

Нашата представителка DARA направи силна и запомняща се поява на престижния килим. Тя буквално събра погледите с рокля, чийто дизайн бе вдъхновена от българските кукерски традиции – втален черен топ върху който щедро се спускаха пухкави акценти в черно и бежаво, стигащи до земята.

Подобен избор съвсем не случайно. Песента, с която изпълнителката ще представи страната ни е вдъхновена именно от кукерите - древните български ритуални персонажи, които прогонват злото. „Bangaranga“ се изправя срещу модерните демони вътре в нас“, обяснява самата DARA в социалните мрежи.

„Bangaranga е и моментът, в който избираш любовта пред страха. Това е твоето по-висше Аз, което пристъпва напред - по-силно от тревожността, съмнението, срама и вътрешния хаос. Това не е нещо, в което се превръщаш. То е нещо, което събуждаш в себе си“, пише още певицата.

И завършва с оптимистичното послание: „Затова, когато животът стане страшен, не се тревожи - бъди Bangaranga.“

DARA ще представи песента си във втория полуфинал на конкурса, на 14 май.

Припомняме, че изборът DARA да представи България на "Евровизия" 2026, предизвика много противоречиви емоции сред публиката. Младата звезда се оказа в центъра на обществен дебат, белязан както от поздравления, така и от остри критики.

Въпреки трудностите и оркровенията, че се чувства "смазана и огорчена" DARA не се отказа - и днес тя блести на сцената на престижния песенен конкурс!

Какво още сподели певицата пред камерите на bTV - гледайте във видеото:


