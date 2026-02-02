DARA e големият победител в националната селекция за "Евровизия" 2026. С изпълнението си на песента "Thunder" тя завоюва мястото си в конкурса и ще представя страната ни във Виена.



"Готова да направим ударен ритуал за една година, която да ни върви по ВОДА" - сподели певицата преди финала на конкурса. След това дойде голямата умора и известно разочарование от последващите реакции.

"АААААААААААА DUDEEEESSSSS, LIFE IS CRAZYYYYYYYY. ОТИВАМЕ НА ЕВРОВИЗИЯ!!!!!! Щастлива съм и безкрайно благодарна. Обичам ви. Благодаря ви за подкрепата. Време е за работа!" - не скри радостта си DARA, след като разбра, че е големият победител.

Съмнения и реакции

След финала в мрежата се появиха множество и разнопосочни коментари относно изпълнението й. . По този повод от Българската национална телевизия излязоха с позиция, в която заявиха, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите.

В студиото на "Тази сутрин" DARA сподели, че най-обидно за нея е подлагането на съмнение на таланта й, въпреки годините труд и множеството хитове зад гърба й. „Почти не съм спала след тази победа. Доста съм смазана от негативната реакция. Не очаквах, че ще има толкова силен и негативен аспект“, призна певицата.

Коментарите не закъсняха - от "Ти си човекът" до "Ще берем срам"

Много от известните от сцената и тв екрана личности в България поздравиха DARA и коментираха поста й в Инстаграм със сърца и весели емоджита - Александър Кадиев,

Ивка Бейбе, Мика Стоичкова, Емил Конрад и др.

Кристиян Костов, който също участва в конкурса: You’re a STAR

Николета Лозанова : Bold. Modern. Unstoppable.

Мила Робърт : May all the angels be with you on this wild experience you are a star love and protection

: May all the angels be with you on this wild experience you are a star love and protection Людмила Костадинова от "Ергенът": Честито, Дара. Страхотна си и вярвам, че ще донесеш почетна позиция на България с участието си в Евровизия, ти просто си родена за голямата сцена.

Поддръжниците ѝ я определят като „модерна“, „смела“ и „родена за голямата сцена“, подчертавайки, че „Евровизия“ е конкурс за цялостно шоу, а не само за вокални данни.



Имаше и негативни коментари, от хора, които се съмняват в професионалното пеене на DARA и честността на вота. Нейни колеги от шоубизнеса изтъкват дългогодишния ѝ труд, множеството хитове и способността ѝ да представя актуално звучене, което кореспондира със световните тенденции.

"Видя се, че ще берем срам. Браво, Дара - имаш визия за сцена, сега остава да се научиш и да пееш."

"Дарина, нека бъдем реалисти, Саня колко пари плати да изпратят теб? И двете седмици доказа на цяла България, че ти НЕ МОЖЕШ, ТОТАЛНО НЕ МОЖЕШ ДА ПЕЕШ НА ЖИВО. Ти не си избора на Българите, ти си избора на Саня!"

Голяма част от недоволните потребители изразяват съмнения относно уменията на певицата да изпълнява песента си на живо. Според тях студийният запис се различава значително от живото пеене, което поражда опасения за представянето ни на международната сцена.

Случаят с избора на DARA за „Евровизия“ 2026 е класически пример за сблъсък между два различни критерия за успех: професионалният критерий, който залага на пазарната приложимост, шоуто и визията, и публичния критерий, който изисква вокално съвършенство и абсолютна прозрачност на процедурата.

Вместо да се превръща в повод за раздор, този избор би могъл да бъде момент за конструктивен диалог. Успехът на България на международна сцена зависи не само от качествата на изпълнителя, но и от способността на публиката да застане зад него, давайки му кредит на доверие. Автентичността на един артист проличава най-силно именно в способността му да превърне негативизма в гориво за по-добро представяне.

