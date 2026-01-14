На 14 януари България потъва в магията на един от най-древните си и зрелищни обичаи – кукерските игри. Този ден бележи началото на Новата година по стар стил.

Традицията повелява маскирани мъже и жени да излизат по улиците, за да прогонят злите сили, да пречистят домовете и да „събудят“ земята за нов живот. Със специфични ритуални танци и оглушителен звън на тежки хлопки, кукерите превръщат януари в месец на надеждата, в който старото се изпраща с шум, а новото се кани с благословия за здраве и берекет.

Защо кукерите излизат на 14 януари?

Снимка: Дани Атанасова

Корените на тази традиция са пряко свързани със зимния преход към пролетта. Януари се възприема като „гранично време“ – периодът, в който хаосът трябва да бъде победен, за да настъпи ред и плодородие.

Според народните вярвания:

Маските имат силата да плашат нечистите сили.

Шумът от хлопките пречиства пространството и го подготвя за новата реколта.

Обредните сцени, като символичното „разораване“ на земята, осигуряват енергия и живот за всичко живо.

Традициите в различните краища на България на 14 януари

Снимка: Getty Images

Макар идеята да е една и съща, изпълнението на обичая варира спрямо региона:

Западна България (Сурва): В района на Перник празникът е известен като Сурва и се чества най-тържествено в нощта на 13 срещу 14 януари. Тук маските са огромни, изработени от кожи и пера, а танците са ритмични и мощни.

В района на Перник празникът е известен като Сурва и се чества най-тържествено в нощта на 13 срещу 14 януари. Тук маските са огромни, изработени от кожи и пера, а танците са ритмични и мощни. Тракия – ритуали за семейството: В Ямболско и Сливенско кукерите често разиграват символичен „брак“, засяване и оране. Тези сцени подчертават връзката на човека със земята и стремежа към семейно благополучие.

В Ямболско и Сливенско кукерите често разиграват символичен „брак“, засяване и оране. Тези сцени подчертават връзката на човека със земята и стремежа към семейно благополучие. Мистичната Странджа: В Източна България обичаят е по-стилизиран и често включва лечебни практики. Вярва се, че кукерът има способността да „измете“ болестите от къщата.

Между традицията и съвременността

Снимка: Getty Images

Кукерските игри не са просто обичай, а мащабно културно събитие, което привлича стотици хора. Въпреки модерния облик на големите фестивали, в основата остава същото древно послание – страхът може да бъде победен, а традициите ни дават идентичност и ни напомнят кои сме в един постоянно променящ се свят.

Кукери в студиото на bTV и най-малкият сурвакар - вижте във видеото:

