Ансамбъл „Чинари“ се готви да представи най-новия си авторски спектакъл „Мистични ритми“ в зала 1 на НДК. Това се случва броени седмици, след като ансамбълът преживя тежък удар – откраднат беше целият им 32-годишен архив.

Въпреки тежките събития за трупата, танцьорите продължават напред, разказвайки вълнуваща легенда за горната и долната земя. Ето какво подготвят те.

Спектакълът „Мистични ритми“

Ансамбъл „Чинари“ ще представи своя нов авторски спектакъл „Мистични ритми“ на 9-и декември в зала 1 на НДК. Спектакълът е изграден изцяло на „фолклорна основа с модерни похвати“.

В основата на „Мистични ритми“ е „Легенда за горната и долната земя, за черните и белите кукери“ , които олицетворяват „доброто и злото“.

Сюжетът разказва как „черния кукер краде най-хубавата мома, а пък нейният момък отива да я спаси в долната земя, като взима бялата маска“. В крайна сметка историята, която е „абсолютно авторски спектакъл“ , завършва по красив начин.

„Ансамбълът се стреми да бъдем различни в спектаклите, в начина на композиране на нашите спектакли и в начина на правене на хореографии“, споделя Николай Спасов, един от участниците в студиото на „Тази събота и неделя“.

Тежкият удар за ансамбъл „Чинари“

Въпреки ентусиазма около предстоящото събитие, танцьорите от ансамбъла не крият притесненията си относно обира, случил се преди няколко седмици.

„За съжаление архивите и до ден днешен не са върнати“, споделя Николай Спасов.

Откраднат е целият архив на ансамбъла с 32-годишна история, записи на спектакли и авторски хореографии.

„Крадецът беше хванат, но архивите липсват“, пояснява танцьорът.

Какво изпълниха ансамбъл „Чинари“ в студиото на „Тази събота и неделя“ по bTV – вижте ето тук:

