„Танцът на епохите“ е на път да покори българската сцена с мащабен театрално-танцов спектакъл. За първи път у нас, ансамбълът ще потопи българската публика в магията на танците в няколко града.

А сайтът ни Ladyzone.bg успя да надникне зад кулисите в Истанбул, където кипи финалната подготовка. Нека заедно видим как преминават последните дни от репетициите и кои са хората, посветили живота си на сцената.

От Иран до Турция – всичко заради танца

В сърцето на ансамбъла откриваме хора с изключителна отдаденост и впечатляващи лични истории. Особено силно ни докосна разказът на една от танцьорките в ансамбъла – Мери Самсами.

„Аз съм иранка. Дойдох в Турция през 2018 г. само заради танците. Дойдох тук, за да продължа това по по-комфортен, професионален и академичен начин. След университета, се присъединих към групата „Танцът на епохите““, споделя Мери.

Нейната решителност е вдъхновяваща, особено като се има предвид, че в родната й страна танците не са били позволени. Категорична е, ч може да намери начин да танцува навсякъде и го прави.

„Аз въпреки това танцувах... За мен няма значение дали е забранено, или не, дали средата е подходяща, или не“, обяснява тя.

„Да си танцьор е нещо прекрасно, не мога да го опиша с думи“

Другата водеща фигура, с която се срещнахме, е танцьорът Нарт Йиит. Неговата връзка с танца е също толкова дълбока. Той не идва от Иран, но танцува откакто се помни.

„Мога да кажа, че съм танцьор от детството си. Започнах да танцувам, преди да мога да ходя. Оттогава танцувам постоянно. Идва ми отвътре. Да си танцьор е нещо прекрасно“, казва Нарт.

Той споделя, че за него танцът е не само професия, но и начин на живот. никога не е правил нещо различно от това.

„Дори у дома, в метрото, в градския транспорт – винаги съм танцувал“, казва той.

Специални ритуали преди голямата сцена

Преди да излезе на сцената всеки от танцьорите има своя собствен специален ритуал. И никой от тях не е пиете на чаша студена вода. Нарт прави специални целувки, но не за ядене, а свързани с неговата най-голяма подкрепа – семейството му. Какво не могат да хапват танцьорите преди спектакъл вижте във видеото тук:

Последни дни в подготовка на „Танцът на епохите“

За да достигнат до най-добрата си форма, танцьорите следват изключително строг режим. Музикално-театралният ансамбъл репетира всеки ден между 6 и 8 часа. Този интензитет се променя преди спектакли и участия. Репетициите стават още по-тежки. Обхващат по-голям набор от танци. Много често се провеждат с костюми, за да бъде симулирана максимално реална сценична обстановка.

„Репетираме всеки ден и не само за специално шоу, а постоянно. Но разбира се, за всяко представление имаме допълнителна репетиция. Тези репетиции продължават поне месец“, обяснява Мери.

„Танцът на епохите“ в България

Ансамбълът обещава спектакъл, в който са вложили цялата си душа и страст. Не изпускайте шанса да бъдете част от историята! Спектакълът „Танцът на Епохите“ ще излезе на българска сцена на:

4 ноември – София

5 ноември – Велико Търново

6 ноември – Шумен

7 ноември – Варна

8 ноември – Пловдив

Специално интервю с хореографа и арт директор на „Танцът на епохите“ – Серхат Турак – гледайте в предаването COOLt на 1 ноември от 16:00 ч.

