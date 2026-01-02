Годината е 2026 и редица известни имена от киното, музиката и спорта навлизат в забележителното четвърто десетилетие от живота си! Може и да не е за вярване как любимите ни лица от екрана навършват 40 години, особено предвид факта, че повечето дами в тази възрастова категория изглеждат далеч по-млади.
Тези знаменитости не само празнуват нов житейски етап, а и своите дългогодишни успехи на сцената и извън нея.
Звездите, които навършват 40 през 2026 г.
Лейди Гага
Една от най-уникалните артистки в поп историята, още от началото на 2000-те, Стефани Джерманота, както е рожденото ѝ име, ще навърши 40 на 28 март в новата година. Тя не само покори музикалните класации с хитове като "Bad Romance" и "Shallow", но се доказа и като актриса - с номинации за Оскар и роли, които промениха представите ни за музикални звезди на големия екран.
Робърт Патинсън
Роден на 13 май 1986 г., актьорът навършва 40 през 2026 г. След като придоби световна популярност със "Здрач", днес той е любимец на арт киното - доказателство, че актьорският път може да бъде неочакван и вдъхновяващ.
Дрейк
Един от най-успешните рапъри в света също е роден през 1986 г. и ще навърши 40 през 24 октомври 2026. Дрейк не само е номер едно в класациите, но и често е спряган за един от най-влиятелните артисти на своето поколение.
Юсейн Болт
Ямайският спринтьор и най-бързият човек в историята, Юсейн Болт ще навърши 40 на 21 август тази година. Той се оттегли от професионалния спорт, но остави след себе си легендарните световни рекорди и вдъхновението за милиони млади спортисти.
Лейтън Мийстър
Американската актриса, известна най-вече с ролята си в епизодичната поредица "Клюкарката", също ще чества своя 40-ти рожден ден. Освен актьорска кариера, Мийстър се занимава и с музика и е пример за артист с много лица.
Мери-Кейт и Ашли Олсен
Известните близначки ще станат на 40 на 13 юни 2026. днес са сред най-успешните имена в модния свят — те стоят зад луксозната марка The Row, известна с минималистичния си стил и магазини в няколко големи града.
Въпреки че избягват светската шумотевица, те все по-често се появяват на модни събития като Седмицата на модата в Ню Йорк, демонстрирайки своя стил и влияние.
Линдзи Лоън
Актрисата е родена на 2 юли 1986 г., което означава, че през 2026-а тя също ще отбележи 40-ия си рожден ден. Лоън започва в шоубизнеса още като модел на 3-годишна възраст, а световна слава ѝ донасят ролите ѝ като тийн актриса в хитове като "Капан за родители" и "Гадни момичета".
Интересно е, че през последните години Лоън буквално върна часовника назад със своя свеж и сияен външен вид, а феновете й отбелязват, че изглежда по-млада от всякога.
Меган Фокс
Меган Денис Фокс също е родена през 1986 г. - на 16 май. Тя е сред най-познатите лица на Холивуд, особено след ролята си в блокбъстъра "Трансформърс", която я превърна в международен секс символ още в края на 2000-те.
Но Фокс е много повече от екранна красавица - през последните години тя се съсредоточи върху семейния живот и майчинството, като през 2025 г. отново стана майка.
