Годината е 2026 и редица известни имена от киното, музиката и спорта навлизат в забележителното четвърто десетилетие от живота си! Може и да не е за вярване как любимите ни лица от екрана навършват 40 години, особено предвид факта, че повечето дами в тази възрастова категория изглеждат далеч по-млади.

Тези знаменитости не само празнуват нов житейски етап, а и своите дългогодишни успехи на сцената и извън нея.

Звездите, които навършват 40 през 2026 г.

Една от най-уникалните артистки в поп историята, още от началото на 2000-те, Стефани Джерманота, както е рожденото ѝ име, ще навърши 40 на 28 март в новата година. Тя не само покори музикалните класации с хитове като "Bad Romance" и "Shallow", но се доказа и като актриса - с номинации за Оскар и роли, които промениха представите ни за музикални звезди на големия екран.

Снимка: Getty Images

Роден на 13 май 1986 г., актьорът навършва 40 през 2026 г. След като придоби световна популярност със "Здрач", днес той е любимец на арт киното - доказателство, че актьорският път може да бъде неочакван и вдъхновяващ.

Един от най-успешните рапъри в света също е роден през 1986 г. и ще навърши 40 през 24 октомври 2026. Дрейк не само е номер едно в класациите, но и често е спряган за един от най-влиятелните артисти на своето поколение.

Ямайският спринтьор и най-бързият човек в историята, Юсейн Болт ще навърши 40 на 21 август тази година. Той се оттегли от професионалния спорт, но остави след себе си легендарните световни рекорди и вдъхновението за милиони млади спортисти.

Американската актриса, известна най-вече с ролята си в епизодичната поредица "Клюкарката", също ще чества своя 40-ти рожден ден. Освен актьорска кариера, Мийстър се занимава и с музика и е пример за артист с много лица.

Снимка: Getty Images

Известните близначки ще станат на 40 на 13 юни 2026. днес са сред най-успешните имена в модния свят — те стоят зад луксозната марка The Row, известна с минималистичния си стил и магазини в няколко големи града.

Въпреки че избягват светската шумотевица, те все по-често се появяват на модни събития като Седмицата на модата в Ню Йорк, демонстрирайки своя стил и влияние.

Снимка: Getty Images

Всички снимки разгледайте в Галерията по-горе.

Актрисата е родена на 2 юли 1986 г., което означава, че през 2026-а тя също ще отбележи 40-ия си рожден ден. Лоън започва в шоубизнеса още като модел на 3-годишна възраст, а световна слава ѝ донасят ролите ѝ като тийн актриса в хитове като "Капан за родители" и "Гадни момичета".

Интересно е, че през последните години Лоън буквално върна часовника назад със своя свеж и сияен външен вид, а феновете й отбелязват, че изглежда по-млада от всякога.

Меган Денис Фокс също е родена през 1986 г. - на 16 май. Тя е сред най-познатите лица на Холивуд, особено след ролята си в блокбъстъра "Трансформърс", която я превърна в международен секс символ още в края на 2000-те.

Но Фокс е много повече от екранна красавица - през последните години тя се съсредоточи върху семейния живот и майчинството, като през 2025 г. отново стана майка.

