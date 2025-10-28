Меган Фокс сподели, че снимките на култовия хорър Jennifer’s Body са ѝ помогнали да намери вътрешна свобода в един от най-трудните периоди от живота ѝ. Актрисата признава, че филмът е бил своеобразна терапия по време, когато тя се е борила с натиска и объркването, които съпътстват внезапната популярност.

След успеха на "Transformers" Фокс се оказва в центъра на вниманието на медиите и става обект на постоянен интерес от страна на папараците. „Бях изгубена и изпълнена с гняв към начина, по който се отнасяха с мен в индустрията“, разказва тя. „Опитвах се просто да стигна до колата си, а хората около мен крещяха, снимаха, подхвърляха обидни въпроси. Чувствах се в капан.“

Тъмната енергия, която всяка жена носи

Тя обяснява, че работата по Jennifer’s Body ѝ е дала пространство да изрази натрупаните емоции. „Този филм ми позволи да бъда ‘разхвърляна’, да покажа онази тъмна женска енергия, която обществото често се опитва да потисне. Всяка сцена беше като освобождаване.“

Фокс открива дълбока връзка между себе си и героинята си – Дженифър, тийнейджърка, която е използвана за чужда изгода и се превръща в нещо чудовищно. „Преди да стане чудовище, тя е просто момиче, използвано от другите. Това много ми напомня на начина, по който се чувствах в началото на кариерата си. Бях млада и имах усещането, че съм жертва на чужди цели.

Снимка: Getty Images

Да се излекуваш чрез роля

Актрисата споделя, че ролята е била лечебен процес. „Филмът ми даде възможност да преработя гнева си и да го превърна в творчество. Ако тогава бях по-уравновесена и спокойна, вероятно нямаше да се получи същото изпълнение.“

Снимка: Getty Images

