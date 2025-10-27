Меган Фокс показа зашеметяваща фигура в привличащ вниманието тоалет - само седем месеца след като роди дъщеря си. Актрисата се появи на събитие в дълга рокля с корсет и бляскави детайли в хелоуински дух.

Актрисата посрещна дъщеричката си по-рано тази година, през март, след раздялата си с MGK. Тя е майка и на 13-годишния Ноа, 11-годишния Боди и деветгодишния Джорни, които споделя с бившия си съпруг Брайън Остин Грийн.

Фокс направи впечатление с рокля в телесен цвят, с пристегнат корсет, набрана пола в ефирна материя около долната част на талията и дръзка висока цепка.

През последните няколко месеца звездата предпочете да се отдръпне от светлините на прожекторите, откакто отново стана майка, като се твърди, че бившите ѝ партньори вече са „в добро състояние“ .

Звездната двойка вече разкри очарователното име на малката си дъщеря, което е Сага Блейд Фокс-Бейкър.

Актрисата беше видяна в Музея на филмите на Академията, за да присъства на прожекция на култовата класика от 2009 г. „Тялото на Дженифър“, в която тя играе в главна роля. След изненадващата си поява на прожекцията възникнаха множество слухове за продължение на филма. Меган се присъедини и към режисьора на филма Карин Кусама, като двамата взеха участие в дискусия с присъстващите на събитието в събота.

Въпреки че филмът получи смесени отзиви при първоначалното си излизане, оттогава насам е събрал голяма фен база - с евентуално продължение в процес на разработка.

Снимка: https://www.instagram.com

По време на скорошно интервю за Deadline, Карин говори за „забавния и луд“ сценарий, върху който работи писателят Диабло Коди за продължение. Диабло е написал и сценария за филма от 2009 г.

„Знам, че тя работи по него в момента и съм много развълнуван да чуя какво ще се получи от това“, каза режисьорът за Диабло.

Със своя ослепителен аутфит тя определено даде началото на сезона на Хелоуин партита с червени мъниста, наподобяващи разтичаща се кръв и съответстваща огърлица-чокър. Родената в Тенеси знаменитост завърши елегантния си, но и дръзки вид с подходящи обувки в телесен цвят.

Меган оформи тъмните си кичури като леки, естествени вълни и запази класическия грим, като избра червено червило, разбира се, както и почти незабележим опушен грим.

В какви отношения са с Магин Гън Кели сега?

Последната поява на Фокс се случи само ден след като се появиха съобщения, че тя и певеца са се помирили след раздялата си миналата година.

„Те са често заедно, но той скоро ще тръгне на турне“, каза източник пред People, като същевременно заяви, че не е известно дали актрисата ще се присъедини към музиканта на турнето.

„Той прекарва почти всяка вечер в къщата ѝ с бебето и се държат като двойка, но нищо не е офциално.“

Вътрешният източник добави, че двамата са се сближили, докато отглеждат момиченцето си.

Снимка: Getty Images

Източникът допълни пред изданието: „Те поставят бебето на първо място и това ги сближава по много начини. Сега нещата са чудесни. Той е невероятен с бебето и тя много се радва да прекарва време с него.“

През септември тази година музикантът разказа как дъщеря му много прилича на известната му майка. Рапърът разказа за съвместното родителство с бившата си годеница по време на участие в „Шоуто на Дженифър Хъдсън“ по това време. Тогава хитмейкърът нарече Фокс „феноменална майка“.

„Спорим на кого прилича“, обясни той. „Миналия месец тя приличаше точно на мен, а сега прилича точно на нея.

