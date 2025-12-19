Повечето от нас се затрудняват с избора на правилния подарък за любимите си хора - търсим в Google най-популярните подаръци за различни възрастови групи, полове и типове хора, питаме връстниците си за съвет и се чудим за това какво да вземем на любимите си хора.

Всъщност, коледните подаръци, които подаряваме, показват повече от това какви характеристики притежаваме самите ние. Вижте какво означават вашите избори за предстоящите празници по-долу.

Какво разкриват за вас коледните подаръци, които подарявате?

Скъпи, луксозни подаръци (бижута, дизайнерски артикули)

Изразявате любовта си чрез грандиозни жестове, показвайки финансова стабилност, но понякога това може да прикрие по-дълбоки проблеми или да действа като извинение.

Практични подаръци (батерии, отварачки за консерви, полезни джаджи)

Вие сте логични, фокусирани върху полезността и искате да осигурите истинска помощ или удобство.

Снимка: Pexels

Популярни подаръци

Вие сте социално осъзнати и искате да подарите нещо универсално привлекателно, но може да му липсва дълбока лична връзка.

Без подаръци (или пари в брой)

Може да избягвате интимност, да сте „Скрудж“ или просто да предпочитате пари в брой, но се страхувате да не изглеждате водени от това да не изглеждате изцяло финансово погълнати. Това не винаги означава липса на любов.

Преживяване вместо вещ

Хората, които предпочитат да подаряват на любимите си хора преживяване, вместо предмет, са склонни да накарат получателя да се сближи с тях. Доказано е, че подаръците, основани на преживявания, са склонни да укрепят връзката между двамата души в сравнение с материалните подаръци.

Персонализирани подаръци

Вие сте внимателни, слушате и виждате получателя като индивидуалност, което укрепва връзката ви. Повечето от нас погрешно схващат, че персонализирането на подаръците прави подаръка по-привлекателен и интимен за човека, който го получава.

Проучванията обаче показват, че когато някой персонализира подарък, той е склонен да го прави въз основа на предполагаемите си характеристики и черти на получателя. Това не е задължително да съответства на желанията, нуждите и предпочитанията му. Следователно, персонализираните подаръци са склонни да бъдат ограничени и неуниверсални. Това води до излишни подаръци, които получателите всъщност не използват!

Персонализирането на подаръците не е толкова лошо нещо, но ако решите да подарите нещо такова, имайте предвид, че трябва да измислите нещо, което получателят би харесал, а не нещо, което вие смятате, че му подхожда.

Снимка: iStock

Подаръци в последния момент

Може да сте стресирани, неорганизирани или просто да не харесвате комерсиалната страна на Коледа, но усилията все пак са важни.

Повече за етикета за подаряване на подаръци - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK