Весела Коледа на всички! И докато някои хора посрещнаха Коледа в уюта на домовете си, други потърсиха екзотиката под палмите.

Празничната атмосфера завладя и най-обичаните български личности, които не пропуснаха да споделят радостта си със света. От първо майчинство до спазване на вековни кулинарни обичаи, емоциите бяха по-силни от всякога. Всеки от тях намери свой собствен начин да отпразнува чудото на Рождество, поставяйки акцент върху най-важното – споделените мигове.

Коледа по бански

Снимка: Instagram

Инфлуенсърът и бизнесмен Даниел Бачорски реши да замени снега с белия пясък на Бали. В своята история в Instagram той разкри, че е на острова за 10 дни в компанията на своята съпруга и голяма група приятели. Макар този път децата да не са с тях, Бачорски определено доказа, че празничното настроение може да бъде горещо и по бански.

Антоанет Пепе с нестандартна елха

Снимка: Instagram

Инфлуенсърът Антоанет Пепе винаги изненадва с вкус и естетика. Тази година тя показа нестандартна елха, декорирана с нежни фигурки елени. Пред нея Пепе позира с четирите си деца, като всички бяха координирали тоалетите си в топли кафяви нюанси – в перфектен тон с празничната украса на дома им.

Най-красивото очакване на Ая Минкова

Снимка: Instagram

За модела Ая Минкова тази Коледа е по-специална от всякога. Тя сподели нежен кадър пред светещата елха, подчертаващ порасналото й коремче. Ая е в очакване на първото си дете, което без съмнение е най-големият подарък, който съдбата й е подготвила за тази година.

Традицията е закон за Людмила Костадинова

Снимка: Instagram

Докато едни пътуват, други запретват ръкави в кухнята. Людмила Костадинова, която познаваме от участието й в „Ергенът“, за пореден път доказа, че държи на българските обичаи. Тя лично омеси корите за празничната баница на Бъдни вечер. „Традицията е спазена“, написа тя в своя профил, пожелавайки здраве и светли празници на всички.

Анна-Шермин, която познаваме от „Ергенът“, също заложи на класическата домашна обстановка. Тя отбеляза Бъдни вечер с най-близките си и показа богато подредена трапеза, изпълнена с традиционни постни ястия.

Снимка: Instagram

Анна Сапунджиева пожела на последователите си „Коледа с малко повече блясък“. Тя публикува снимка в изящна зелена рокля и ретро стил, напомняйки, че празникът е идеалният повод да се почувстваме специални.

Снимка: Instagram

Актрисата Силвия Петкова посрещна Коледа със сина си Сива и цялата фамилия. „Обич, взаимност и пълнота ви пожелаваме!“, гласеше нейното емоционално послание.

Снимка: Instagram

Димитър Господинов-Гуспата, познат от участието си във „Фермата“, сподели вълнуващи думи за дома: „За нас детският смях е най-красивата украса, а споделените мигове – най-ценният подарък“. Той пожела домовете на всички да ухаят на обич, спокойствие и надежда.

Снимка: Instagram

