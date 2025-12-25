Всички софиянци са го чували, но малко го познават. Исус Ангелов е мелодията, която сте чували поне веднъж, когато сте минавали по булевард "Витоша". Той е настроението, от което черпят забързаните минувачи, по пътя за работа. А името му носи светлина и вдъхновение, точно както музиката му озарява сивите градски дни и превръща шума на столицата в човешка история.

В деня на Рождество Христово ви срещаме с един от талантите на София, който носи името на Божият син. Акордеонистът от най-натоварените улици на столицата и най-големите сцени на България изпрати своето коледно послание, както с думи, така и с песни.

Често можете да го срещнете в близост до НДК, по пешеходната част на булевард "Витоша", до статуята на Алеко Константинов и на много други популярни точки в града. Няма как да пропуснем да споменем и множеството му сценични изяви с част от най-големите имена в българската музика като - Васил Найденов, Деси Тенекеджиева и други артисти.

Какво не знаете за прочутия музикант?

Кой е Исус без акордеона и каква е "мисията" му?

Кръстен ли е на някого?

Коя песен работи безотказно за добро настроение?

Снимка: Евгений Милов

Исус определено е от хората, които могат да те усмихнат само за няколко секунди. С настроението, мелодичността и таланта си - той е истинско вдъхновение!

Оказва се, че той не е единственият в семейството си с такова интересно име - брат му се казва Моисей. Той също е музикант, но неговият инструмент е цигулката. Исус разказа, че е израстнал в религиозно семейство, с дисциплина, принципи, вяра и разбира се, с хубава музика.

"Исус и Моисей са двама братя, които много се трудят и много свирят", продължи той.

Пред нас той сподели и своята равносметка за почти изминалата 2025 година. За професионалните си успехи той говори с много любов и благодарност - тази година Ангелов е отличен с наградата "Полет в изкуството", връчена от фондация "Стоян Камбарев".

Освен това, в следващите празнични дни, той ще бъде част от Симфоничен концерт "Коледна приказка" с лауреати на наградата "Стоян Камбарев" с маестро Йордан Камджалов.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

