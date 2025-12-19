София е истинска коледна приказка през декември - коледни базари, украса, а за първа година в столицата като атракция има коледни трамваи, специален автобус и влакче.

Коледен трамвай в София

Коледен трамвай потегля из центъра на София от 19.12. Началната спирка е площад "Възраждане". Пътуването е в компанията на Дядо Коледа и Снежанка, а за децата са подготвени специални изненади.

Празнично разписание:

19 - 23 декември, от 15.00 до 19.00 ч.

Маршрут:

На всеки кръгъл час – тръгване от площад "Възраждане" и спира на:

- площад "Македония"

- площад "Гарибалди"

- площад "Славейков"

- бул. "Васил Левски"

- Университет по архитектура, строителство и геодезия

- площад "Журналист"

Ретро трамвай на едно място

Трамвай 83, поставен на пл. „Бански“ от края на октомври 2024 г., също вече е любимо място за туристи и жители на София. Реставрираният трамвай „пътешества“ през историята на София и разказва за миналото и културата на града.

Коледен влак

Коледно влакчета също се движи в сърцето на София. От 16 декември до 4 януари празнично украсените коледни влакчета повеждат деца и възрастни на уютна разходка из най-емблематичните места в центъра на столицата.

Маршрут:



Начална и крайна спирка: пл. „Александър Невски“Междинна спирка: НДК (ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“)

Празнично разписание:



На всеки 30 минути: от 10:00 до 20:00 ч.

Билет: 5 лв. / €2.56

Деца до 10 г. и хора в неравностойно положение ползват влакчето безплатно (с придружител). Всеки придружител заплаща стандартен билет.

В рамките на атракционната програма на Sofia Christmas Fest, специално за децата и техните семейства по улиците на столицата ще се движи един истински коледен герой – ретро автобусът „Икарус“, превърнат в пътуваща коледна атракция.

Празнично разписание:



От 28 ноември до 28 декември 2025 г., всеки петък, събота и неделя, столичани и гости на града ще имат възможност да се повозят на красивия, празнично украсен автобус. Със своите топли светлини, коледни декорации и тематична атмосфера, автобусът марка „Икарус“ обещава едно различно и запомнящо се изживяване – идеално за семейни разходки, детски усмивки и много празнични снимки.

Всеки пътник ще получи специален ретро билет–сувенир, създаден в духа на автентичните превозни документи от миналото. Той не само ще остане като спомен от празничното пътуване, но и ще даде възможност на притежателите си да участват в томбола с тематични награди, осигурени от организаторите на фестивала. Така всяко пътуване се превръща в шанс за допълнителна празнична изненада и усмивки за малки и големи.

Коледният автобус ще се движи в режим на градски транспорт и ще спазва всички изисквания за безопасност, за да осигури комфортно и сигурно пътуване за всички посетители.





Билет



Цената на билета е 5 лева. Деца под 7 години ще се возят безплатно.

Коледното настроение е най-вече в сърцата, но всяка емоция може да бъде подхранена с малко музика, нещо вкусно за хапване и ново преживяване.

