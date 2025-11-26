През следващия месец София ще бъде още по-цветна, топла и празнична! В рамките на атракционната програма на Sofia Christmas Fest, специално за децата и техните семейства по улиците на столицата ще се движи един истински коледен герой – ретро автобусът „Икарус“, превърнат в пътуваща коледна атракция.

От 28 ноември до 28 декември 2025 г., всеки петък, събота и неделя, столичани и гости на града ще имат възможност да се повозят на красив, празнично украсен автобус, който съчетава ретро чар, уют и празничен дух.

Със своите топли светлини, коледни декорации и тематична атмосфера, автобусът марка „Икарус“ обещава едно различно и запомнящо се изживяване – идеално за семейни разходки, детски усмивки и много празнични снимки.

Всеки пътник ще получи специален ретро билет–сувенир, създаден в духа на автентичните превозни документи от миналото. Той не само ще остане като спомен от празничното пътуване, но и ще даде възможност на притежателите си да участват в томбола с тематични награди, осигурени от организаторите на фестивала. Така всяко пътуване се превръща в шанс за допълнителна празнична изненада и усмивки за малки и големи.

Коледният автобус ще се движи в режим на градски транспорт и ще спазва всички изисквания за безопасност, за да осигури комфортно и сигурно пътуване за всички посетители. Цената на билета е 5 лева. Деца под 7 години ще се возят безплатно.

Ето и маршрутът на Коледния автобус:

Снимка: Sofia Christmas Fest

Всеки е добре дошъл "на борда" - да сподел магията на Коледа по един по-различен и вълнуващ начин!

Единственото, което се изисква е усмивка и добро настроение - за да си подарим едно празнично пътешествие!

