Матю Бродерик връчи на съпругата си Сара Джесика Паркър наградата „Каръл Бърнет“, част от отличията „Златен глобус“, за цялостен принос в телевизията, съобщават от Associated Press.

„Наистина ли искаш да се снимаш в телевизията?“, си спомни той, че е попитал актрисата, когато тя за пръв път получила сценария за емблематичната си роля на Кари Брадшоу в „Сексът и градът“ през 90-те години. Тя ѝ носи шест награди „Златен глобус“ и две отличия „Еми“.

„Привилегия и мечта е да се наричам актьор“, каза Паркър при получаване на приза.

Хелън Мирън бе удостоена с наградата „Сесил Б. Демил“ за цялостен принос в късното предаване на СBS, излъчило първото издание на Golden Eve („Златната нощ“) – отделна церемония, провела се във вторник за връчване на почетни отличия за кариера в хотел „Бевърли Хилтън“, в навечерието на наградите „Златен глобус“, които ще се състоят в неделя. И двете актриси ще бъдат отличени и тогава.

Наградата „Каръл Бърнет“ се дава за „изключителен принос към телевизионния екран и извън него“.

Сара Джесика Паркър говори и за времената, в които създателката на „Сексът и градът“ Дарън Стар ѝ е предложила роля в него и какво означава приемането ѝ. Оригиналният сериал по HBO се превърна в културен феномен. Той има шест сезона, по него са направени два пълнометражни филма и скорошното продължение „И просто ей така“.

„Запознах се с Кари Брадшоу, Шарлот Йорк, Саманта Джоунс и Миранда Хобс“, каза Паркър „и прекарах 25 години с най-славния екип от жени и актриси, с които се отнасяхме към целия Ню Йорк като телевизионен град на CBS, а улиците му бяха като „Студио 33.“

Хелън Мирън, носителка на „Оскар“ за ролята си на Елизабет Втора в „Кралицата“, е спечелила три награди „Златен глобус“ и е напът за четвърто отличие за участието си в сериала MobLand („Земя на мафията“). През 2023 г. тя е удостоена със званието „дама“ на Британската империя.

Наградата „Сесил Б. Демил“ датира от 1952 г., когато е дадена на самия легендарен режисьор. Сред получилите отличието са Уолт Дисни, Джуди Гарланд, Опра Уинфри и Том Ханкс.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER