Често сте разсеяни, уморени и чувствате емоционална празнота, веднага след като сте завършили поредната работна задача? Повече от век, специалисти психолози се опитват да установят дали хроничната менталната умора е същата като физическата - резултат от изчерпване на енергия, или се управлява от различни процеси. Научни изследвания разкриват подробности по темата - ето какво мислят експерти.

Някои учени твърдят, че менталното усилие изчерпва ограничен запас от „енергия“ в мозъка, по подобие на това как физическата работа уморява мускулите. Мозъкът използва глюкоза за енергия, която може да намалее. Други изследователи обаче смятат, че интелектуалната умора е по-скоро психологически феномен: когато умът „блуждае“, това може да означава, че текущата задача не е достатъчно вълнуваща или че пропуска възможности за по-приятни дейности.

Това, което e официално уставено в научното изследване е, че умствената умора до голяма степен е психологически феномен – но може да бъде променена чрез правилен ежедневен график и поставяне на ясни и реалистични цели.

Снимка: iStock

Защо концентрацията е трудна за поддържане?

Психологът Норман Максуърт разработва тест, в който участниците наблюдават „часовник“ на стена в продължение на до два часа, очаквайки рядко движение на секундната стрелка. В рамките на първите 30 минути представянето им значително се влошава, а след това постепенно намалява още повече и те изцяло губят концентрация.

Това наблюдение довежда до концепцията за „внимателност“ (vigilance) – необходимият ментален фокус, който хората имат ограничен капацитет да поддържат. Десетилетия изследвания потвърждават, че поддържането на висока степен на концентрация е трудно дори за кратки периоди, а участниците в експерименти често съобщават за усещане на стрес и умора дори след кратка задача.

Експериментите с поставянето на цели

В първия експеримент специалисти събират 108 студенти от Университета на Орегон, които наблюдават екран с четири празни полета. На всеки 1–3 секунди в едно от тях се появява символ „X“, а задачата на участниците е да посочат бързо къде се е появил. След всяка реакция те получават обратна връзка за точност и време за реакция. Работили са 26 минути, а периодично участниците сами оценявали дали са съсредоточени, разсеяни или нещо посредата.

На половината от участниците е била поставена конкретна цел – да поддържат време за реакция под 400 милисекунди и висока точност. Другата половина не е получила конкретни цели. Резултатите показват, че поставените цели намаляват броя на бавните реакции, но не увеличиват максималната скорост и не елиминират чувството за разсейване.

Тези открития променят начина, по който мислим за умората, породена от интелектуалната работа. Когато хората се стремят към специфични и трудни цели, те съобщават, че са по-мотивирани и не усещат същата степен на изтощение от умствена дейност.

Ако искате да приложите тези резултати на практика:

Поставяйте си ясни, конкретни и измерими цели.

Отбелязвайте кога ги изпълнявате – това позволява обратна връзка.

Ако се чувствате уморени, правете кратки почивки – дори под две минути могат да възстановят способността ви за умствена работа.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER