Научно изследване, публикувано в "Archives of Sexual Behavior", показва, че сексуалните отношения между трима души (т.нар. „тройки“) обикновено се възприемат като положителни преживявания от участниците. Резултатите сочат нещо интересно - подобен тип преживявания са приятни и дори полезни за двойки, които копнеят за разнообразие във връзката, но не желаят да изневерят на половинката си.

Тройките - свободата да споделяш

Социалните норми се разчупват все повече, а сексуалните нагласи се разширяват. Теми считани за категорично табу, постепенно се приемат по-лесно и с разбиране. Сред тях са и груповите сексуални преживявания, включително тройките – сексуален акт с три участника. Две жени и един мъж. Двама мъже и една жена. А защо пък не и три жени или трима мъже? Всичко зависи от това до къде сте готови да експериментирате и какви са вътрешните ви потребности. Имате нужда само от разнообразие или търсите съвсем нова динамика във връзката си? Какъвто и да е отговора, едно е ясно - тройките са опит, който помага да изследвате лимитите си и да опознаете сексуалната си природа в дълбочина.

Авторката на научното изследване - д-р Ашли Е. Томпсън, асистент по психология и директор на Sexuality and Relationship Science Lab в Университета на Минесота в Дулут, отбелязва, че въпреки нарастващия интерес към тройките, досега имало сравнително малко официални данни за това дали участниците ги възприемат като приятни или съжаляват за тях след това.

В изследването са участвали 276 хетеросексуални души (217 мъже и 59 жени), които споделят, че имат поне едно такова сексуално преживяване в живота си и не се страхуват да експерементират. Участниците са попълнили въпросник за последната си тройка, включително дали партньорите имат романтична връзка помежду си и дали са постигнали оргазъм, както и дали биха повторили подобно преживяване.

Основни резултати

Положителни преживявания: По-висок процент от резултатите сочат, че преживяванията с повече от един сексуален партньор са били положителни – средният резултат за това доколко тройката е отговорила на очакванията е бил 3,74 окоето показва, че преживяването „леко е надминало очакванията“. Повечето участници също заявяват, че биха повторили подобно преживяване, а 87,7% посочват, че са изпитали оргазъм.

Разлики между половете: Когато тройката е включвала двама допълнителни участници от противоположния пол, мъжете съобщават по-силно желание да повторят преживяването в сравнение с жените. Мъжете също по-често съобщават, че са постигнали оргазъм – резултат, който кореспондира с други изследвания, според които мъжкото сексуално удоволствие често се поставя на по-висок приоритет от това на жените.

Снимка: iStock

Ролята на романтичния партньор: Участниците, които са преживели тройка заедно със своя романтичен партньор, са склонни да изразят по-силно желание да повторят опита, отколкото тези, които са участвали без връзка с партньора. Те дори изпитват още по-силна близост с партньора си след този акт. Изследователите предполагат няколко възможни причини за това: двойките в ангажирани връзки обикновено имат по-добра комуникация и по-високо ниво на комфорт, което може да намали стреса и чувството за вина, свързани със сексуалното преживяване.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER