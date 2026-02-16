Годината на Коня е почти тук! Лунната нова година, широко смятана за най-важното събитие на годината в Китай и китайските общности по целия свят започва на 17 февруари.

Отбелязвайки първото новолуние по лунния календар, което се пада на 17 февруари тази година, се поставя началото на 15-дневния Пролетен фестивал. Празненствата варират в зависимост от страната или региона, но има няколко общи традиции.

Защо е годината на Коня?

Китайският зодиакален календар най-добре се описва като 12-годишен цикъл, представен от 12 животни, в следния ред: Плъх, Вол, Тигър, Заек, Дракон, Змия, Кон, Коза, Маймуна, Петел, Куче и Прасе.

Вашият зодиакален знак се определя от годината ви на раждане, което означава, че 2026 г. ще приветства много бебета под зодията Кон.

Снимка: Ройтерс

Всяка година небесно стъбло (един от петте елемента, които попадат в категорията ин или ян) се съчетава със земен клон (едно от 12-те животни от китайския зодиак). Тази година небесното стъбло е „Бинг“ (голямото слънце), а земният клон е „У“ (Конят), което я прави Годината на Огнения кон.

Легендата за Нян

Безброй народни приказки са свързани с Китайската нова година, но митът за Нян се откроява като един от най-забавните.

Според легендата, всяка нощ от Лунната нова година свиреп подводен звяр с остри зъби и рога изпълзявал на сушата и нападал близко село. При един такъв случай, докато селяните се втурнали да се скрият, се появил мистериозен старец и настоял да остане въпреки предупрежденията за предстояща гибел.

Снимка: Canva

За изненада на селяните, старецът и селото останали напълно невредими. Мъжът твърдял, че е уплашил Нян, като е окачил червени плакати на вратата си, палил е фойерверки и е облякъл червени дрехи.

Ето защо носенето на огнения цвят, заедно с окачването на банери и паленето на фойерверки, са традиции за Китайската нова година, всички от които се спазват и до днес.

Снимка: Canva

Как да се подготвите за Лунната нова година?

Както много големи празници и този може да бъде много трудоемък. Празненствата често продължават 15 дни - понякога дори повече - с различни задачи и дейности, които се извършват през този период.

За начало, празничните десерти се приготвят на 24-ия ден от последния лунен месец (11 февруари 2026 г.). Защо? Думата за торти и пудинги е gao на мандарин и gou на кантонски, което звучи по същия начин като думата за „висок“.

Това означава, че се смята, че консумацията на тези лакомства води до растеж през следващата година.

Част от подготвителната работа не е чак толкова приятна. Мнозина смятат, че трябва да се направи едно основно почистване на дома на 28-ия ден от последния лунен месец, който тази година се пада на 15 февруари. Въпреки че и двете дати минаха, никога не е твърде късно да направите и двете неща.

Целта е да избавите дома си от всякакъв лош късмет, натрупан през изминалата година. Някои вярващи дори не метат или изхвърлят боклука през първите пет дни от новата година, страхувайки се, че ще се отърват от пресния късмет.

Други вярвания сочат, че не трябва да миете или подстригвате косата си в първия ден от новата година. Това е така, защото китайският йероглиф за думата „коса“ е първият йероглиф в думата за просперитет. Така че измиването или подстригването ѝ се приема като отмиване на богатството.

Какво включва менюто за празника?

Оризови сладки (Nian gao / Nin gou):

Всички видове сладкиши са добре дошли, тъй като думата за тях (gao на мандарин или gou на кантонски) символизира успехи и израстване.

Риба на пара (Yu / Yu):

Думата yu звучи еднакво както за „риба“, така и за „излишък/изобилие“, затова е популярно благопожелание за Лунната нова година.

Нудли (Chang shou mian / Coeng sau min):

Дългите нудли символизират дълъг живот. Всяка нишка трябва да бъде изядена цяла - не бива да се къса умишлено.

Кнедли (Jiaozi / Gaau zi):

Смята се, че кнедлите приличат на златни кюлчета.

Сладки оризови топки (Tangyuan / Tong jyun):

Кръглата им форма символизира хармония и единство в китайската култура. Допълнителната сладост от плънката също се приема като добър знак.

Снимка: Canva

