Далеч от своя дом в България, чаровната Зейнеб Маджурова избра едно по-различно, далечно и изпълнено с много адреналин място, за да отпразнува своя рожден ден - Дивия запад, Тексас, САЩ. Какво отведе чаровната блондинка там?

Зейнеб е родом от Бургас, където завършва и средното си образование. Но пътешествията са едно от любимите й занимания. Последния си рожден ден бившата водеща на "Преди обед" посрещна в Щатите, заедно с цялото си семейство - своя партньор, трите им дъщери и майка си. Зейнеб е родена през февруари и тази година навърши 41 години, като избра за специално място именно „Щата на самотната звезда“.

Маджурова и дългогодишният й партньор Стоян имат три дъщери. Първородната се казва Мириам и е родена през 2019 година. През 2022 година семейството стана по-голямо с раждането на близначките Василиа и София.

„Ако любовта, която съм дала на Мириам, Василиа и София, се окаже най-голямото ми постижение – значи всичко, което съм била и дала, е имало смисъл“, сподели тя.

В ритъма на кънтри музиката

За специалния повод тази година Зейнеб заложи на автентична визия – каубойска шапка и яке в същия стил, докато се наслаждава на кънтри музика и зрелищно родео. За местните родеото не е само спорт, а истинско шоу, което поднасят на феновете и гостите на града. Събитията включват впечатляваща пиротехника и драматично осветление. Важна част от това автентично шоу са тексаските дългороги говеда – символи на щата. Тези мощни животни с внушителни рога откриват парада, а кадри с тях се излъчват на огромни екрани за публиката.

Посетителите стават свидетели на различни интересни и доста опасните дисциплини:

– каубоите се опитват да се задържат върху разярено животно поне 8 секунди. Надпревара около варели – демонстрация на скорост и женска прецизност при езда.

За тексасците това е начин да почетат историята на Дивия запад, а за Зейнеб – един незабравим рожден ден, споделен с най-скъпите хора под звуците на кънтри музиката.

Като жена, която изключително много държи на визията си, Зейнеб се сля с атмосферата в американския щат и посредством аутфитите, които избра. Характерни за Тексас са кожените и велурени якета с дълги ресни, както и ботушите с остри върхове.

Партньорът на Зейнеб е бизнесменът Стоян Балевски, син на известния предприемач Веселин Балевски. Макар през 2018 г. водещата споделя в своя YouTube канал, че все още не е омъжена, тя подчертава, че до себе си има сериозен мъж. По-късно, през 2021 г., тя категорично опровергава „жълтите статии“, които поставят под съмнение връзката им, и споделя, че семейството му е „доста широкоскроено и е живяло в цял свят“.

Въпреки дългите спекулации около техния статус, самата Зейнеб потвърждава в началото на 2021 г., че със Стоян са сключили брак в тесен семеен кръг. Въпреки че Зейнеб споделя части от своя живот в социалните мрежи, двойката е взела категоричното решение да не показва децата си публично, за да запази личното им пространство. Припомняме, че Зейнеб се присъедини към екипа на предаването „Преди обед“ през септември 2024 г., като едно от водещите лица.

