Светът на турското кино скърби за загубата на Ибрахим Йълдъз – талантливия актьор, който плени зрителите с ролята си на Хасан в телевизионния сериал „Великолепният век: Кьосем“.

Актьорът почина след седем месеца страдания, вследствие на трагичен инцидент.

Инцидентът, който отне живота му

Според турските медии, Ибрахим Йълдъз е жертва на нелеп инцидент, случил се на 15 август 2025 г. в Картал, район на Истанбул. По време на силна буря, дърво пада върху него, причинявайки сериозни наранявания. Веднага е откаран в болница и приет в интензивно отделение.

След седем месеца борба за живот, актьорът почина на 27 февруари 2026 г., оставяйки огромна празнина в сърцата на близките, колегите и феновете си.

Емоционални послания от колеги

Неговите колеги от индустрията изпратиха съобщения, пълни с болка и съчувствие. Актрисата Алина Боз написа в профила си в Instagram:

„Дълбоко сме натъжени от загубата на нашия скъп приятел Ибрахим Йълдъз. Изказваме съболезнования и се молим за сила на неговото семейство и всички, които са го познавали.“

Блестяща кариера

Ибрахим Йълдъз е роден на 26 май 1998 г. в Истанбул в скромно семейство, което му осигурява подкрепа и качествено образование.

Мечтата му да стане актьор се формира още в детството, а през 2015 г., едва на 17 години и след завършване на гимназия, получава първата си епизодична роля – Хасан в сериала „Кьосем“.

Първоначално Ибрахим избира да учи във Факултета по изящни изкуства и интериорна архитектура, но страстта му към актьорството се оказва по-силна и той се отдава изцяло на тази кариера.

През 2018 г. участва в изгралния филма „Кешиф“ (Keşif) в главна роля, което му отваря нови професионални възможности и затвърждава репутацията му като талантлив актьор.

През цялата си кариера Ибрахим Йълдъз впечатлява както турската, така и международната публика с професионализма, отдадеността и харизмата си. Неговата преждевременна смърт на едва 27 години шокира цялата артистична общност, която винаги ще го помни.

Във видеото - да си припомним моменти от сериала "Великолепният век: Кьосем“:



