Джемре Байсел, позната от сериала "Лейля: Любов и справедливост", който можете да гледате всеки делничен ден от 20:00 ч . по bTV Story, и състезателят Джем Бьолюкбаш официално потвърдиха връзката си. Двамата публикуваха първите си общи снимки в Instagram, с което сложиха край на спекулациите в социалните мрежи.

Актрисата, която плени българските зрители с чара и емблематичните си роли, изненада феновете си, като публикува видео с Джем Бьолюкбаш за първи път. Жестът беше интерпретиран от феновете им като ясно потвърждение за връзката им.

Тя е изключително активна в социалните мрежи, като има над 6,3 милиона последователи. Не е изненада, че публикацията ѝ бързо събра хиляди харесвания и коментари, потвърждавайки огромния интерес на феновете към личния ѝ живот. Слухове за евентуална връзка се носеха в пресата от няколко месеца, а публикацията на актрисата бе като официално потвърждение за медиите.

Романтична почивка в Лондон

След публикуването на видеото, феновете забелязаха, че двамата са на почивка в Лондон.

Кой е Джем Бьолюкбаш?

Джем Бьолюкбаш е турски професионален автомобилен състезател, роден през 1998 г. в Истанбул. Той започва като sim-racer (виртуален състезател), състезавайки се в сериите F1 Esports, а по-късно прави успешен преход към реални състезания, включително FIA Formula 2 и Европейския Le Mans Series (LMP2).

Бьолюкбаш е известен като първият пилот, който премина от F1 Esports към истински състезателен болид във F2.

Снимка: https://www.instagram.com

Към 2025 г. той се състезава в European Le Mans Series за екипа Nielsen Racing, където постига класирания и дори подиум, и е сред най-популярните млади турски пилоти на международната сцена.

Предишни връзки

Дълго време Джемре бе във връзка с актьора Айтадж Шашмаз. Двамата се запознават през 2021 г. по време на снимките на сериала "Игра на късмета". Химията им на екрана прераства в истинска любов и двойката става особено популярна сред феновете.

Снимка: https://www.instagram.com

За съжаление, през юни 2025 г. връзката им приключва – факт, който широко е отразен в турските медии. Раздялата бе потвърдена и от феновете, които забелязаха, че актьорите вече не се следват един друг в Instagram.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER