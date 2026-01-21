Алперен Дуймаз е един от най-популярните турски актьори в момента и главен герой в сериала „Лейля: Любов и справедливост“, който можете да гледате всеки делничен ден от 20:00 ч. по bTV Story. Въпреки че всички го познават, малцина са запознати с подробности за любовния му живот и красивото семейство, което има.

Кой е Алперен Дуймаз?

Роден на 3 ноември 1992 г. в Анкара, актьорът избира различен път от много свои връстници. Завършил Държавната консерватория на университета Хаджеттепе, той навлиза в света на турските сериали с амбиция и дисциплина, а не със скандали или показни връзки.

През цялата си кариера той е играл важни роли в продукции като „Ямата“, „Мразовито“, „Последно лято“ или „Его“, но голямата му популярност идва със сериала „Лейля: Любов и справедливост“, където играе героя Сиван. Напрегната роля, изпълнена с конфликти и емоции, бързо подхранва интереса на публиката и, неизбежно, любопитството към личния му живот.

Коя е жената до него?

Кюбра Келкит не е актриса, не е инфлуенсър и не търси светлината на прожекторите. Именно това е, което привлече вниманието на турските медии. Съпругата на Алперен Дуймаз е учителка и живее изключително дискретен живот, предпочитайки да стои настрана от публични изяви и светски събития.

Двамата се познават от много дълго време, като връзката им е започнала години преди актьорът да стане толкова известен. Турски медийни източници твърдят, че Кюбра е била опора на Алперен още от времето, когато е градил кариерата си, което обяснява дълбоката им привързаност.

Снимка: https://www.instagram.com

Сватбата им се състоя през декември 2020 г. в интимна обстановка, без известни гости и без прекомерна показност в социалните мрежи.

През есента на 2024 г. двойката станаха родители на момченце, което кръстиха Гюн.

Преди Келкит Дуймаз беше във връзка с актрисата Бурджу Йозберк между 2017 и 2018 г. Историята им беше следена отблизо от пресата, но тя завърши без публични скандали или официални изявления. След тази връзка актьорът избра да защити любовния си живот, а бракът му с Кюбра отразява точно това.

