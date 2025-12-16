Преди по-малко от седмица в ефира на bTV Story стартира премиерният сериал "Лейля: Любов и справедливост" - една от най-харесваните и коментирани поредици в Турция през последните години. И още с първия епизод, вълнуващата драматична история, с елементи на психологически трилър, успя да впечатли и грабне и българските любители на телевизионните поредици.

Главните роли в сериала се изпълняват от турските актьори Джемре Байсел („По-красива от теб“) и Алперен Дуймаз („Ирония на съдбата“).

И докато проследяваме тяхната екранна любов, нека отбележим няколко любопитни момента от живота и карирата на Джемре.

Творчески път

Родена е на 5 февруари 1999 година в Измир - един от най-артистичните и либерални градове в Турция, което изгражда свободния ѝ стил и естествено излъчване.

Преди актьорството се занимава активно с изобразително. И до днес рисуването остава нейна лична страст и начин за релакс.

Започва кариерата си сравнително млада – първите ѝ роли са в телевизионни сериали, където бързо прави впечатление с красотата и фотогеничността си. Особено популярна става сред младите зрители, тъй като често играе силни, емоционални, но земни героини, с които е лесно човек да се идентифицира.

Любимка на феновете

Актрисата е много активна в социалните мрежи, където поддържа близък контакт с феновете си, споделяйки моменти от работата си, пътувания и картини, които рисува сама.

Джемре е харесвана и заради естествена си красота – тя залага на минимален грим и семпъл стил, без никакви крайности, както в ежедневието, така и в публичните си изяви.

Известна е и с любовта си към животните и често подкрепя каузи, свързани с тяхната защита.

Личен живот и връзки

Дълго време Джемре бе във връзка с актьора Айтадж Шашмаз. Двамата се запознават през 2021 г. по време на снимките на сериала „Baht Oyunu“ („Игра на късмета“). Химията им на екрана прераства в истинска любов и двойката става особено популярна сред феновете.

За съжаление, през юни 2025 г. връзката им приключва – факт, който широко е отразен в турските медии. Раздялата бе потвърдена и от феновете, които забелязаха, че актьорите вече не се следват един друг в Instagram.

С днешна дата има редица спекулации за нови романтични връзки на Джемре. През ноември 2025 г. медиите съобщиха, че е била засечена на интимна вечеря с пилота и състезател Джем Бюлюкбаши, което предизвика слухове за нова любов.

Все още няма официално потвърждение от страна на актрисата за това. Въпреки вниманието към нея, тя често подчертава, че държи на своята независимост и дискретност - особено когато става въпрос за истински отношения извън работа и кариера.

Във видеото - моменти от премиерния сериал "Лейля: Любов и справедливост“, излъчван всеки делничен ден от 20:00 часа по bTV Story:

