„Златно момче“, сериалът, превърнал се в любим за голяма част от българската публика, вече е към своя финал. Утре вечер, 11 декември, ще бъде излъчен последният епизод на романтичната телевизионна сага – в ефира на bTV Story.

И макар че още на следващия ден започва новият турски сериал "Лейля: Любов и справедливост", вероятно много от феновете на „Златно момче“ с тъга ще се разделят с Сейран, Ферит и останалите герои - и с историята, която разказват.

Дали финалът на поредицата ще е щастлив, предстои да разберем. А междувременно, може да проследим какво се случва днес с актрисата в главната роля – Афра Сарачоглу.

Кариерата преди всичко

Веднага след края на успешния сериал „Златно момче“, който я направи разпознаваемо лице не само в Туция, но и в редица други държави, Афра се впуска в нови работни проекти.

След кратък, период, в който е разглеждала и оценявала отправените ѝ предложения, тя се спира на драматичния сериал „A.B.İ“, където влиза в главна роля – партнирайки си с Кенан Имирзалъолу („Диво сърце“).

Има планирано участие и в поредицата „Pera“, която се подготвя за стрийминг платформата Disney+ и чиито снимки ще започнат скоро.

Нова визия и присъствие на червения килим

За участието си в сериала „A.B.İ“, Афра обнявява визията си, изсветлявайки драстично косата си. Това предизвика активно обсъждане в социалните мрежи от страна на многобройните ѝ почитатели.

Тя остава активна не само като актриса, но и като лице от светските среди и модната сцена. Скорошното ѝ присъствие на Седмицата на модата в Париж и Joy Awards 2025 в Саудитска Арабия, предизвика широк медиен отзвук.

Личен живот

В началото на 2025 г. окончателно стана ясно, че Афра се е разделила с Мерт Рамазан Демир – екранният ѝ партньор в „Златно момче“. Двамата се срещат на снимчната площадка на сериала и за бързо пренасят отношенията си и извън екрана.

И въпреки множеството спекулациите за връзката им, с днешна дата Афра и Мерт не са заедно. А актрисата остава дискретна по отношение на личния си живот.

Накоро стана ясно, че е закупила нов дом в Истанбул - според медийни данни на стойност милиони турски лири. Това е свидетелство за стабилното положение на актрисата и високите ѝ приходи.

А преди броени дни Афра отпразнува своя 28-ми рожден ден. За целта тя сподели снимка от детските си години, към която остави мило послание към хилядите си фенове: „Благодаря на всички, които отделиха време да празнуват с мен и които ме накараха в този ден да се почувствам истински значима.“

