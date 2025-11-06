Актрисата Елчин Сангу и нейният партньор Юнус Йоздикен все още водят съдебни дела, след като последната им наказателна жалба, свързана с публикации онлайн и в медиите, беше отхвърлена.

През юни двойката подаде жалба, в която твърдеше, че някои публикации в социалните мрежи и в пресата съдържат отрицателна и невярна информация за тях. И поискаха наказание за лицата, които според тях са разпространявали подобни „клевети“.

Прокуратурата обаче, след разглеждане на жалбата, реши да не предприема действия по случая - тъй като публикациите били защитени от свободата на словото и правото на обществен коментар.

Сангу и Йоздикен се опитаха да обжалват решението, но съдът потвърди първоначалната си преценка.

Във въпросните публикации се споменава за разногласия между актрисата и човек, който я обвинява във финансови измами. Тя твърди, че не е извършила нищо нередно и че новините са фалшиви.

Правните проблеми между Сангу и нейния приятел продължават да привличат значително внимание, особено в социалните мрежи, където актрисата има много фенове. Засега нито Сангю, нито Йоздикен са направили нови публични изявления след последното съдебно решение. През следващите месеци се очакват нови заседания.

40-годишната Елчин Сангу е позната на българските зрители с участията си в сериалите „Времето лети“, „Любов под наем“ и „С Русия в сърцето", в който участва и Къванч Татлъту.

От 2013 г. насам актрисата е в романтична връзка с с бизнесмена Юнус Йоздикен. Многократно тя е заявявала, че това, което най-много я привлича в един мъж, е неговата интелигентност, а не физиката му.

В последните години Елчин стана популярна и като дизайнер. Периодично тя представя бляскави рокли от колекциите на модната си къща – за която се знае, че е създадена с парите на Юнус. Той все още е толкова влюбен в нея, че е готов да задоволи всеки неин каприз.

Чрез видеото - да си припомним сцени от хитовия сериал "Времето лети":



