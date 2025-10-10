Ознур Серчелер няма как да остане незабелязана - с големите си сини очи и широка усмивка. И вече е звезда и извън родната си Турция – позната е и на българските зрители с участието си в хитовия сериал „Златно момче“.

В него Онзур влиза в образа на Асуман. И макар че отказа да се присъедини към трети сезон, тя остава като един от най-запомнящите се герои в поредицата.

На днешния ден актрисата има специален личен празник – тя отбелязва своя 38-и рожден ден. И ако си прави равносметка за постигнатото за тези години, Онзур има за какво да бъде горда.

Зад гърба си има близо 15-годишна кариера – с много роли в сериали, дигитални продукции, филми и театрални постановки. „Мисля, че съм изминала доста път, и се радвам, че всичко се е развива по план, стъпка по стъпка. Но все още не смятам, че съм точно там, където ме води мечтата и представата ми за успех“, каза неотдавна актрисата в интервю пред Hürriyet.

И допълва, че голямо предизвикателство за нея е и факта, че е светлоока блондинка, нещо, което не е типично за турския профил.

Онзур се определя и като доста самовглъбен човек. Вероято затова и винаги е имала влечение към изкуството. Получава музикално образование от Консерваторията на университета в Мерсин, а иструментът, който избира е флейтата. След това учи в университета в Билкент, където усвоява и актьорско майсторство.

Що се отнася до професионалните ангажименти, турската актриса разкрива, че се снима за „Aşk ve Gözyaşı“, адаптация на корейски сериал. В поредицата тя влиза в образа на „много интересен персонаж“, по собствените ѝ думи - клюкарка, която се движи в светския елит и придобива сила именно чрез клюките за живота на хората.

В личен план Онзур е от 11 години във връзка с фотографа Игит Гювен. Двамата нямата брак, но това не пречи да живеят в хармония и разбирателство.

Запознава ги актрисата Седа Гювен, която е сестра на Игит. И споделя, че връзката им вече може и да не е като в началото, но все още се подкрепят, разбират и споделят радости и трудни моменти.

"Златно момче" се излъчва всяка делнична вечер от 20:00 до 21:30 ч. по bTV Story:



