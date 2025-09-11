Ханде Ерчел и Хакан Сабанджъ доскоро бяха една от най-известните звездни двойки в Турция. Връзката между актрисата и богатия наследник започна преди три години - и за това време двамата бяха неразделни.

Но вместо сватбено тържество, каквото очакваха техните почитали, се стигна до край на романтичните отношения.

Ханде Ерчел бе първата, която загатна за края. В края на август тя премахна всички снимки, на които позира със Сабанджъ от профила си в Instagram. Това бе ясен знак за феновете, че нещо не е наред. А малко след това се появи странно съобщение, което обърка всички - от майката на Хакан Сабанджъ, Арзу Сабанджъ.

„Невежеството е като съня. И те е яд на първия човек, който те събуди“, се казва в двусмислената публикация.

Мнозина видяха това като фин намек за раздялата, след което се започнаха предположения, че именно майката на Хакан е замесена в случващото се - или че поне със сигурност не одобрява връзката на сина си с известната актриса.

Не след дълго Хакан Сабанджъ, на свой ред, също изтри общите снимки с Ханде.

До този момент отношенията между двамата влюбени изглеждаха перфектни. Те споделяха всичко заедно – пътешествия, ваканции и семейни събития. Дори имаше явни знаци и съобщения, че се готвят да сключат брак.

До момента нито Ерчел, нито Сабанджъ са обявили нещо публично за случилото се. И все още не е ясно дали раздялата е в резултат от семеен натиск, лични различия или и двете.

Кои турски актьори, познати от сериалите, за заставали пред камерите на bTV - да си припомним чрез видеото:



