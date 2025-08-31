Пиар спектакъл или реалност? Каква е истината зад романтичните кадри между Памела Андерсън и Лиъм Нийсън?

По време на премиерата на филма „The Naked Gun“ 58-годишната Памела Андерсън и 73-годишният Лиъм Нийсън демонстрираха очевидна близост пред камерите. Всъщност обаче е ставало дума за добре режисиран пиар спектакъл, а не за истинска любов, съобщава TMZ. Малко след това обаче People публикуваха напълно различна версия — че връзката им е реална и искрена. Каква е истината?

Памела Андерсън и Лиъм Нийсън

Слуховете започват по време на премиерата на филма „The Naked Gun“, когато Памела Андерсън и Лиъм Нийсън демонстрират близост на червения килим.

Изказванията на Нийсън, че е „лудо влюбен“ и комплиментите към Памела, допълнително подхранват коментарите в публичното пространство.

Телевизионният момент в шоуто „Today“, където двамата почти се целуват, става много популярен и привлича вниманието на феновете.

TMZ публикува версията, че романтичните отношения между двамата са пиар трик, измислен от студио „Paramount“ и техните PR екипи.

People отговаря с противоположна позиция, като твърди, че връзката е искрена и започнала още по време на снимките.

На премиерата в Ню Йорк двамата дори представят своите синове, което изглежда като знак за по-голяма близост.

Синът на Нийсън споделя в телевизионен ефир, че харесва Памела, което още повече подкрепя хипотезата за реална връзка.

Пиар стратегия

Снимка: Getty Images

Източници цитирани от TMZ, сочат, че историята между Пам и Лиъм е била създадена от PR‑екипите на актьорите и от Paramount по време на снимките през пролетта на 2024 г. След края на продукцията през юни 2024 двамата нямали никакъв контакт до средата на юли 2025 г.

Дори и сцените от типа „Пам мисли, че пече хляб и мъфини за Лиъм“ били част от сценарий — изпълнено по роли, а не истински жестове. Съобщава се, че двете звезди никога не вечеряли насаме — винаги е имало асистенти или PR‑екипи на масата, което допълнително подхранва съмненията за тяхната любовна история.

Истинска химия

Снимка: Getty Images

От друга страна, People цитира източници близки до актьорите, които категорично отричат слуховете за пиар или заблуда на последователите и феновете.

„Всичко между тях е искрено. Нито един от тях няма нужда от подобна реклама“, казват запознати според изданието.

Източниците описват връзката като романтична, в начален етап, изпълнена с обич, а не натрапена измислица. Изданието допълва, че романтиката между двамата започнала още по време на снимките на „The Naked Gun“, продължила със спонтанна химия по време на премиерата в Ню Йорк, където двамата представили своите синове – жест, показващ семейна близост.

Снимка: Getty Images

Други медии, като Page Six и Fox News, предлагат по-умерена версия на историята между Пам и Лиъм. Според тях между двамата има силна връзка, но тя не е прераснала в романтични отношения. Запознати споделят, че е възможно да има „нещо повече“, но в крайна сметка всичко се случва в рамките на искрените отношения помежду им.

