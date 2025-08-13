Памела Андерсън пренася на пазара семейната си рецепта за туршии и по-специално кисели краставички. Актрисата и основател на козметичната марка Sonsie пусна на пазара буркани с "Pamela's Pickles", продукт лимитирана серия, произведен в партньорство с уелнес бранда Flamingo Estate.

Киселите краставички на Памела са вкоренени в семейна рецепта, представена в готварската ѝ книга „Обичам те: Рецепти от сърцето“, специално вдъхновена от награждаваните туршии на нейната пралеля Ви.

„Произхождам от дълъг род с любов към киселите краставички“, казва Андерсън пред WWD.

Новият продукт запазва класическите вкусове - копър, горчица и чесън - плюс специалната добавка на Андерсън - сушени розови листенца.

„Обичам рози, хранителни, разбира се, и те се използват в много от моите рецепти. Харесвам нотка на пикантност и добра текстура. Киселите краставички се съчетават с почти всичко и са полезни за храносмилането“, продължи Андерсън. „Ям ги директно от буркана!“

Flamingo Estate е допринесла с допълнителни съставки: розов пипер, чили гуахильо и пушена морска сол. Готовите туршии съчетават билкови, опушени и пикантни вкусове. Съставките са от местен произход, включително регенеративен органичен пипер Еспелет, розов пипер, пушена сол и розови листенца. Туршиите целят да постигнат баланс между сладка лютивина, флорални нотки и зеленчукова дълбочина.

Откакто купува имота на баба си преди 30 години, Андерсън поддържа шест зеленчукови градини.

Снимка: https://www.instagram.com

„Всичко това е било поучителен опит. Градината ми е пораснала до размерите на футболно игрище“, каза актрисата.

„Споделям всичко, което расте, от цветя до зеленчуци, и обичам да подарявам кошници с пресни плодове и зеленчуци, кисели краставички, консервирани домати и конфитюри. Също така пека и споделям моите хлябове с квас - това е медитативно и заземяващо.“

Всички приходи от продажбите на "Киселите краставички на Памела" ще бъдат използвани за Калифорнийския център за дива природа, ветеринарна болница за диви животни с нестопанска цел, базирана в Калифорния.

Повече за документалният филм за живота на Памела Андерсън - вижте в следващото видео.

