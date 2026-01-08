Светът се сбогува с обичаната звезда от големия екран. Легендарната актриса Брижит Бардо бе погребана на 7 януари край Френската ривиера в Сен Тропе.

Според множество онлайн източници Бардо е погребана с черна тениска със стилизирано изображение на тюлен от кристали и с брошка, изобразяваща същото животно. От фондацията на Брижит Бардо посочват, че брошката е добавена от съпруга ѝ Бернар д'Ормал.

Емблематичното за Брижит Бардо животно фигурираше и на черно-бялата снимка, избрана за некролога, която в по-голям формат беше поставена в църквата по време на погребението на звездата.

Снимка: Getty Images

Фотографията е направена през 1977 г. с цел да повиши осведомеността относно лова на бебетата тюлени. На нея актрисата е снимана на леда, държейки в ръцете си бебе тюленче.

"Движеща сила за Брижит Бардо беше дълбокото възмущение от страданията на животните и унищожаването на природата", написаха от фондацията й в "X", допълвайки, че това, което е направлявало актрисата, не са били почестите, а борбата ѝ за животните.

Брижит Бардо беше погребана в морското гробище на Сен Тропе, недалеч от рибарската вила, в която живя и почина от рак на 28 декември на 91-годишна възраст.

Повече за погребението на актрисата - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER