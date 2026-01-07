Тълпи от почитатели на Брижит Бардо се стекоха по улиците на Сен Тропе за погребението на френската киноикона, която почина миналия месец на 91-годишна възраст.

Ковчегът на Бардо, покрит предимно с оранжеви и жълти цветя, беше внесен в църквата „Нотр-Дам-де-л’Асумпсион“ в началото на траурната церемония, която беше излъчвана на живо от френските новинарски канали.

Сред присъстващите на погребението беше крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Бардо публично подкрепяше лидеритe на Националния фронт – Жан-Мари Льо Пен и дъщеря му Марин, която веднъж дори нарече „Жана д’Арк на 21 век“.

Снимка: Getty Images

След церемонията Брижит Бардо ще бъде погребана при строга дискретност на гробище в Сен Тропе - една от „перлите" на Френската Ривиера, където актрисата живя през голяма част от живота си, заобиколена от компанията на множество животни, които така силно обичаше - котки, кучета и коне.

Снимка: Getty Images

По време на погребението в църквата беше изложена черно-бяла снимка на Брижит Бардо, на която тя прегръща бебе тюлен, с надпис „Merci Brigitte“ („Благодаря ти, Брижит“) до ковчега ѝ. Почитателите на актрисата пък държаха плакати с надпис: „Животните благодарят на Бриджит Бардо“.

Снимка: Getty Images

„За мен Бриджит Бардо е Франция“, каза 79-годишната певица Мирей Матийо, която изпя песен на погребението. „Тя беше най-красивата жена в света“, заяви Матийо пред репортери, като похвали „онази свобода, която Бардо имаше - тази дързост да казва това, което мисли“.

Снимка: Getty Images

Бардо доби световна слава с филма „И Бог създаде жената“, като разрошената ѝ коса и неукротима енергия излъчваха сексуален магнетизъм, превърнал се в символ на женствеността във Франция през 50-те на миналия век.

Снимка: Getty Images

По-късно актрисата се превърна в неуморим защитник на правата на животните, докато политическите ѝ възгледи постепенно се насочваха към крайнодясната партия Национален фронт. Провокативните ѝ изказвания по теми като имиграцията, исляма и хомосексуалността ѝ донесоха множество присъди за подстрекаване към расова омраза.

Снимка: Getty Images

Почивай в мир, Брижит Бардо!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER