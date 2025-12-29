Френската актриса, певица и активистка за защита на животните Брижит Бардо, която почина на 28 декември, е вдъхновение и за мнозина музиканти. Музиката може да не е основното ѝ наследство, но тя ще живее и в песните, които я споменават в различни жанрове и на различни езици.
Десетилетия след пика на екранната ѝ слава, съвременните изпълнители продължават да споменават името на Бардо, въпреки многобройните противоречия, свързани с имиджа й, отбелязва Асошиейтед прес.
Например, последната песен от албума The Freewheelin’ Bob Dylan (1963) на Боб Дилън - I Shall Be Free, включва и хумористична препратка към Брижит Бардо:
Well, my telephone rang it would not stop
It's President Kennedy callin' me up
He said, My friend, Bob, what do we need to make the country grow?
I said my friend, John, Brigitte Bardot
Бразилският изпълнител Каетано Велозу композира протестната песен Alegria, Alegria през 1967 г., като тя се превръща в отличителен белег на кариерата му и една от най-известните на всички времена,. В сингъла се появява образът на Бардо:
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot
Серж Генсбур, централна фигура във френската поп музика през XX век, написва дуета Bonnie and Clyde (1968) за себе си и Брижит Бардо. Песента е вдъхновена от стихотворението The Trail’s End, написано от Бони Паркър (от гангстерския дует „Бони и Клайд“) малко преди смъртта ѝ.
Веселото пиано и възходящите вокални мелодии на Елтън Джон звучат в песента Border Song от албума Elton John (1970), с текст от дългогодишния му сътрудник Бърни Топин, където също има препратка към Бардо.
Английската рок група Pretenders и авторката на песни Криси Хайнд споменават Бардо в хита Don’t Get Me Wrong от албума Get Close (1986), използвайки я като символ на харизма и социална притегателност, припомня Асошиейтед прес.
Класиката We Didn’t Start the Fire (1989) на Били Джоел от албума Storm Front също споменава френската актриса редом до исторически, политически и културно значими имена, подчертавайки статута ѝ на глобална икона:
Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team
Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland
Bardot, Budapest, Alabama, Krushchev
Princess Grace, Peyton Place, Trouble in the Suez
Песента Stratford-On-Guy от албума Exile in Guyville (1993) на влиятелната инди рок изпълнителка Лиз Феър използва Бардо като образ, чрез който се коментират изолацията и универсалността на човешкия опит:
The stewardess came back and checked on my drink
In the last strings of sunlight, a Brigitte Bardot
'Cause I had on my headphones along with those eyes
That you get when your circumstance is movie-sized
В песента Warlocks от албума Stadium Arcadium (2006) на групата „Ред хот чили пепърс" вокалистът Антъни Кийдис използва Бардо като част от живописно описание на Лос Анджелис:
Ring side and blow-by-blow
Another main event at the old Rainbow
We're comin' right on top of the tupelo
When she looks just like Brigitte Bardot
При сътрудничеството между Кали Учис и Джорджа Смит за песента Bardot (2024) името на френската актриса е използвано като метафора за сложна и опияняваща романтична връзка:
The world's been asking us to lose control
All we ever do is French like Brigitte Bardot (Brigitte Bardot)
В парчето Lacy от албума си Guts (2023) поп звездата Оливия Родриго също споменава Брижит Бардо, за да подсили темите за ревност, обсебване и идеализирана женственост, допълва Асошиейтед прес.
Smart sexy Lacy, I'm losing it lately
I feel your compliments like bullets on skin
Dazzling starlet, Bardot reincarnate
Well, aren't you the greatest thing to ever exist?
