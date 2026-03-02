Лос Анджелис се превърна в сцена на шик, блясък и висша мода в неделя вечерта, по време на SAG Actor Awards 2026. Събитието се проведе в Shrine Auditorium & Expo Hall и за първи път представи официална модна тема специално за червения килим под надслов „Пренаписване на холивудския блясък от 20-те и 30-те години“. Но кои визии бяха най-запомнящи се?

Ретро тоалетите се завръщат!

Модните експерти направиха смела стъпка, насърчавайки звездите към вдъхновение от класическите силуети и детайли на ранното кино време. Това се отрази в разнообразието от визии – от драматични копринени рокли до геометрични детайли, напомнящи Art Deco.

Кристен Бел – водеща и модна икона на вечерта

Водещата на церемонията Кристен Бел привлече всички погледи с впечатляваща прозрачна рокля Georges Hobeika Couture, която съчетаваше блясък, плетена сатенена пола и богато украсени елементи, отговарящи на ретро темата на вечерта. Визията ѝ бе допълнена от елегантни бижута и стилни високи обувки.

Снимка: Getty Images

Одеса Азион – истинско модно чудо

Една от най-обсъжданите визии на червения килим беше тази на Одеса Азион, която впечатли с черен фрагиран гащеризон, подчертана талия и изрязани детайли, които подчертаваха дългите ѝ крака. В друг момент тя се появи и в драматичен jumpsuit от Giorgio Armani Privé с цветни копринени ресни, съчетан с черни платформи и диамантени аксесоари – визия, която съчетава модерното обзавеждане с ретро духа на 20-те.

Снимка: Getty Images

Сара Пиджън - безупречна елегантност

Отново непоправим стил и излъчване! Точно както в сериите "Love Story", така и на бляскавото събитие, Сара Пиджън доказа, че кралица на минимализма. Изчистено и елегантно, тя направи силно впечатление с избора си на рокля, нежен грим и деликатно прибрана коса.

Снимка: Getty Images

Други ключови моменти от червения килим, които успяха да впечатлят

Сред останалите запомнящи се модни визии бяха:

• Сандра Бърнхард, в златиста рокля с флорални мотиви от Etro, която съчетаваше романтизъм и елегантност, с малка розова чанта и минималистични аксесоари.

• Други звезди, включително Дейв Камерън и други номинирани гости, заложиха на комбинации от класически черно-бели силуети и ретро елементи, отразяващи темата на събитието.

Снимка: Getty Images

Моден контекст и исторически препратки

Събитието безспорно постави акцент върху красотата на червения килим като част от културното наследство на киноиндустрията. Сцена на себеизразяването, на която звездите смело показват личната си индивидуалност чрез модата и стила. От легендарни визии на Дженифър Анистън и Зендая през 90-те и 2000 г. - до смелите модерни интерпретации сега, червеният килим продължава да диктува тенденции и да променя възприятията на публиката за съвременното модерно.

