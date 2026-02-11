Любов - това се усеща във въздуха на модното ревю на Ralph Lauren за есен 2026 г. Луксозното събитие се проведе в галерия Jack Shainman, ден преди официалния старт на Седмицата на модата в Ню Йорк.

С повече от 50 години опит в бранша, Ралф Лорън все още успява да изненада своите верни почитатели. Той заведе звездни гости на ревюто на своеобразно приключение в английската провинция.

Супермоделът Джиджи Хадид откри ревюто с вълнен топ с корсет и макси пола, подчертани със сребърна верижка на талията. Други модели дефилираха по подиума със сребърни верижки за колани и метални брошки, които контрастираха с романтичните викториански топове и вталените якета на Лорън. Пищни вълнени наметала, елегантно преметнати през раменете на моделите бяха елегантната демонстрация на сила.

Модели се разходиха по подиум, покрит с килими, докато известни гости, включително певицата Лана Дел Рей и актрисата Лили Райнхарт, наблюдаваха ревюто.

„Малко по-мека е, има малко повече черно и тъмно кадифе, определено е повече в кафяви тонове“, сподели за колекцията Дейвид Лорън, синът на Ралф Лорън. „Доста е елегантна и това се вижда в изработката и детайлното майсторство.“

Лорън описва своята муза като жена, чийто стил не е определен от времето.

„Обичам приключенията на модата“, написа той, добавяйки, че есенната му колекция „е вдъхновена от този вид бунтовнически дух и увереността на жената, която ще я носи по свой собствен начин – за да разкаже собствената си история“.

86-годишният дизайнер никога не е бил от хората, които следват тенденциите, а по-скоро ги тласкат напред.

Звездни гости

Списъкът с гости на Ralph Lauren от близо 100 души включва главния директор съдържанието и глобален редакционен директор на Vogue Ана Уинтур.

Дори със съвременните му допълнения, колекцията на Лорън все още включва неговите отличителни черти като ботушите за езда, изисканата кройка и елегантните блузи с висока яка.

Марката на Лорън е американски продукт, който продължава да е на върха в една постоянно променяща се индустрия. Като част от трайното си наследство, Lauren отново бе избран бранд да проектира екипите за отбора на САЩ на Зимните олимпийски игри в Милано. Това е шестият път, в който създава дизайн за игрите.

„От това да си в Италия с най-великите спортисти в света и след това да дойдеш тук, в Ню Йорк, за да направиш толкова елегантно модно ревю, това са две различни страни на Ralph Lauren и две различни страни на това, което една американска компания може да направи, за да достигне до света“, каза Дейвид Лорън, главен директор по брандирането и иновациите на компанията.

Облечена в разкошна черна дантелена рокля, Ан Хатауей беше придружена от съпруга си Адам Шулман, докато колежката ѝ актриса Ребека Хол - облечена в бяло от глава до пети - пристигна под ръка с партньора си Морган Спектър, който беше облечен в яке тип бомбър на модната марка за 3 995 долара.

Но може би никой известен дует не предизвика толкова много шум, колкото Лана Дел Рей и съпругът ѝ Джереми Дюфрен, които се целунаха на сцената, облечени в еднакви кожени якета.

Всички снимки от събитието, вижте в Галерията по-горе.

Оказва се, че носителката на награда „Грами“, обичаща носталгията и смесваща жанрове, и нейният съпруг, който е екскурзовод и алигатор, са подходящи музи за колекцията този сезон, която Лорън обяснява, че е вдъхновена от „приключението на модата“ и „бунтовническия дух“, не се страхува да разкаже собствената си история.

Препратките варират от Жана д'Арк (под формата на ризници и рокли) до едуардианска елегантност (чрез блузи с къс ръкав и вталени якета) и любимото на дизайнера облекло - ботуши за езда, туид и огромни катарами за колани.

