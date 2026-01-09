Независимо дали косата ѝ е медено или платинено руса, най-разпознаваемата прическа на Джиджи Хадид са русите ѝ кичури. Изглежда и супермоделът вярва в обещанието "Нова година, ново аз!" Тя показа най-дръзката си трансформация досега. С помощта на своя личен фризьор Димитрис Джанетос, направи смелата стъпка да изпробва много по-тъмен цвят, от тези, които сме свикнали да виждаме.

В публикация в Instagram, споделена от коафьора и колорист на 8 януари, 30-годишната основателка на модния бранд Guest in Residence се вижда с нов цвят на косата - черно – или както професионалистът го нарича "матово черно" – върху освежена подстрижка "боб" до брадичката.

Изглежда, че прическата на Хадид е направена за фотосесия за Maybelline и не е ясно дали визията ще остане и след снимките.

Хадид беше видяна за последно руса през декември, когато беше снимана на снимачната площадка на реклама за мащабното спортно събитие Супербол в Ню Йорк.

Последният път, когато моделката промени външния си вид, беше, преди около година - в началото на 2025 г. След като няколко месеца носеше по-тъмно руси цветове, тя изненада всички със сребристо лъскава прическа на събитието Le Grand Dîner du Louvre.

Трансформацията беше толкова добра, че истината, че това всъщност е перука, излезе наяве едва месец по-късно, когато супермоделът гостува в "Шоуто на Джими Фалън" и каза, че "всички са се побъркали" от визията.

Снимка: https://www.instagram.com

И в миналото Хадид е правила драстични промени с косата си. Припомняме, че през 2021 г. тя направи шокиращия ход да се боядиса в нежно червено за Мет Гала. Месеци по-рано Allure съобщи, че цветът ѝ е вдъхновен от "Гамбитът на кралицата" и от изданието разговаряха с нейния стилист по това време, Панос Папандрианос, за подробностите. "Избрахме светло риж цвят с нотка канела. Изглежда страхотно с тена ѝ и е свеж поглед върху червеното."

През последните месеци Хадид е разпознаваема с по-дългата си прическа боб и наситения си топъл рус цвят на косата, почти кестеняв.

Преди Коледа Хадид и Копър се насладиха на среща на следобедната прожекция на бродуейската пиеса „В очакване на Годо“, облечени небрежно, но елегантно за рядкото си излизане. През ноември тя и Суифт бяха забелязани в съвместими есенни визии, докато напускаха „Zero Bond“ в Ню Йорк.

