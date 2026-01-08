Когато става дума за вдъхновение за прически, Дженифър Анистън е просто ненадмината. Малко неща са по-силен знак за истински стил от това да имаш прическа, кръстена на теб – каквато е „The Rachel“. Тази визия се превърна в емблематична за края на 90-те години, отличаваща се с пластове, обем и карамелени кичури.

И макар че през годините Дженифър често експериментира с косата си - от къси, етажирани подстрижки до дълги кичури, както и изчистени боб прически - малцина бяха подготвени за последната ѝ загатната трансформация. Актрисата направи обрат на 180 градуса, възприемайки визия, напомняща Моника от „Приятели“ - всъщност благодарение на самата Кортни Кокс.

Във видео, споделено в социалните мрежи, Дженифър си задава въпроса: „Бих ли станала брюнетка?“ Тогава в кадър се появява Кортни, за да „подразни“ закачливо приятелката си. „Ето, така изглежда тя като брюнетка“, казва екранната Моника, поставяйки собствената си тъмна коса върху главата на Дженифър. „Не е черно“, уточнява тя, „Тъмнокафяво е!“.

Това помага на Дженифър да намери отговор на въпроса си. „Да! Бих станала брюнетка!“, категорична е тя.

Редица стилисти и фризьори на звездите се вдъхновиха от видеото и не пропуснаха да го коментират.

Тина Мехми, сподели пред списание Hello мнение за това как би изглеждала актрисата с кестенява коса. „Мисля, че на Дженифър Анистън наистина би ѝ отивало да е брюнетка!“, каза тя. „Представям си я с прекрасна, кремаво-шоколадова основа с вплетени златисти кичури – разбира се, като почит към нейния любим плажен рус цвят, който всички обичаме.“

„По-тъмният нюанс би хармонирал чудесно с маслинения ѝ тен и златистите подтонове, като накара сините ѝ очи наистина да изпъкнат! Мисля, че трябва да експериментира с това в бъдеще!“, добави тя.

Сузи Макгил поддържа същото мнение. „Ако Дженифър стане брюнетка, меко светло до средно кафяво би ѝ стояло прекрасно – ще придаде повече дълбочина на косата, без да изглежда прекалено тежка, и ще запази онова естествено излъчване, с което е известна.“

