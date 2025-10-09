Холивудската актриса Дженифър Анистън разкри, че е преживяла дълга и болезнена 20-годишна борба да стане майка — тема, която продължава да е обект на спекулации и фалшиви слухове. В интервю за ноемврийския брой на Harper’s Bazaar, 56-годишната звезда от сериала „Приятели“ проговори откровено за напрежението, натиска и болката, които са я съпътствали през годините.

„Хората не знаеха моята история и през какво съм преминала през последните 20 години, опитвайки се да имам семейство. Не излизам и не говоря за своите медицински проблеми,“ признава Анистън.

56-годишната актриса добавя, че в продължение на години е чувала неверни твърдения, че не иска да има деца, защото била „егоистка“ и „работохоличка“:

„Това не е ничия работа. Но идва момент, в който просто не можеш повече да го игнорираш – този наратив, че няма да имам бебе, че няма да имам семейство, защото съм егоистка, защото съм прекалено отдадена на работата си.“

„Да, това ме наранява – аз съм просто човек. Всички сме човешки същества. Ето защо си казах: ‘Какво пък толкова?’“

„Пътят към бебето беше труден“

Дженифър признава, че е преминала през инвитро процедури и множество опити да забременее, но без успех.

„Пътят към бебето беше труден. В края на 30-те и 40-те ми години преживях наистина тежки неща. Опитвах се да забременея. Правех инвитро, пиех китайски чайове – всичко, което можеше да помогне. Хвърлих всичките си сили в тази посока,“ споделя тя.

Снимка: Getty Images

Анистън признава, че съжалява, че не е замразила яйцеклетките си по-рано, но въпреки това не съжалява за изминатия път:

„Бих дала всичко, ако някой ми беше казал: ‘Замрази яйцеклетките си. Направи си тази услуга.’ Но не мислиш така по онова време. Сега корабът отплава. Но въпреки това не съжалявам.“

Любов, брак и житейски уроци

Актрисата беше омъжена за Брад Пит в периода 2000-2005 г., а след това за актьора Джъстин Теру между 2015 и 2018 г.

Снимка: GettyImages/Guliver Photos

„Моята истина я знаят семейството ми и приятелите ми,“ казва Дженифър, подчертавайки, че вече не се чувства задължена да опровергава неверните твърдения в медиите. „Новините се въртят толкова бързо, че просто отминават. Понякога усещам, че трябва да коментирам нещо, което не е вярно, но после се питам – наистина ли трябва?“

Дженифър и Брад се разделят, когато тя е на 35 години, а по-късно той създава семейство с Анджелина Джоли. Въпреки спекулациите, че причината за раздялата е била нежеланието на Анистън да има деца, тя категорично заявява, че това е „абсолютна лъжа“.

„Няма срок на годност за жените“

В интервюто актрисата говори и за възрастта и женствеността в Холивуд:

„Идеята, че жените имат срок на годност, вече не съществува – това е остаряло мислене. Ние сме тук и сме повече от половината население на света. А и, ако трябва да сме честни, нямаше да ви има без нас,“ казва тя с усмивка.

„Мъдростта, която имат по-възрастните жени, е нещо изключително. И това е една от областите, в които виждаме истински прогрес във филмовия свят.“

Снимка: Instagram

Нов етап и нова любов

След години, изпълнени с лични изпитания Дженифър Анистън изглежда е намерила баланс в живота и нова любов. Това лято тя започна връзка с хипнотерапевта Джим Къртис, с когото бяха заснети на романтична почивка в Майорка.

Вижте във видеото как актрисата се подготвя за бляскаво събитие:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK