Любовта често следва сложни рецепти, а историята на Пейчо и Александра е доказателство, че дори след горчивината на раздялата, животът може да поднесе неочаквано сладък десерт.

Двамата споделят общ път в продължение на 11 години. Идва момент обаче, в който вземат решението да се разведат. Вместо това да бъде окончателният финал на техните отношения, разводът се оказва просто нов нюанс в любовта им.

Година и половина по-късно те отново са заедно и с усмивка заявяват, че са „щастливо разведени“. Именно в този етап от живота си те решават да се впуснат в ново приключение – кулинарното риалити „Моята кухня е номер едно“ по bTV.

Планът за победа

Влизайки в състезанието, Пейчо и Александра не просто искат да готвят, а да покажат, че няма по-силен отбор от двама души, които познават всичките си недостатъци и въпреки това вървят към една цел – победата. Техният общ план е амбициозен и изпълнен с естетика.

Каква е концепцията на двамата влюбени?

Двамата искат да отворят импровизиран ресторант, който да носи името Zeste. То идва от френски и в преносен смисъл означава „щипка свежест“.

Разпределението на ролите

Пейчо е двигателят в кухнята в реалния живот. Заявява, че така ще бъде и в предаването. Той е изключително стриктен и готвенето за него е огромно удоволствие. Александра признава, че не обича да готви точно колкото него, но тя е креативният човек, който се грижи храната да изглежда по най-красивия начин.

Страст под напрежение

Планът им за предаването включва представянето на изключително фини и сложни ястия, които да впечатлят журито. Двамата избират да приготвят:

Шафраново ризото с портокал и миди Сен Жак, поднесено с модерна техника – пяна от пармезан.

Патешко магре с малинов сос и солени фъстъци.

Въпреки че в кухнята им често прехвърчат искри заради неговата педантичност и нейния лек хаос, двамата вярват, че именно този темперамент и тяхната споделена история ще ги отведат до върха. За тях „Моята кухня е номер едно“ не е просто готвене, а начин да докажат, че тяхната „щипка свежест“ е най-важната съставка за успеха.

Какво разказват двамата „щастливо разведени“ в предаването вижте във видеото тук:

