Има решения, които променят живота тихо – още преди да са видими за околните. Решението за бременност е едно от тях. Често то започва с въпрос: „Готова ли съм?“ И именно тук се появява темата за фолиевата киселина – малък витамин с голямо значение.

Фолиевата киселина, известна още като витамин B9, е водоразтворим витамин от група B. Той участва в синтеза на ДНК, в образуването на нови клетки и в процесите на клетъчно делене. Това означава, че е особено важен в периоди, когато организмът създава нова тъкан – какъвто е ранният етап на бременността. Затова медицинските препоръки насърчават жените в репродуктивна възраст, които планират бременност, да обърнат внимание на фолатния си статус още преди зачеването.

Какво представлява фолиевата киселина и защо е толкова важна

Фолиевата киселина е синтетичната форма на фолат – естественият витамин B9, който се съдържа в храната. След прием тя се преобразува в организма в активни форми, които участват в редица ключови процеси.

Сред тях са:

синтезът и възстановяването на ДНК;

нормалното клетъчно делене;

образуването на червени кръвни клетки;

метаболизмът на хомоцистеина.

Когато говорим за бременност, тези функции придобиват особено значение. В първите седмици след зачеването ембрионът преминава през изключително бързо клетъчно делене. Наличието на достатъчно фолати в този момент е част от физиологичните условия, които подпомагат нормалното развитие [1].

Защо фолиевата киселина е важна още преди зачеването

Един от най-ранните етапи в развитието е формирането и затварянето на невралната тръба – процес, който се случва в рамките на първите четири седмици след зачеването. Това е период, в който много жени все още не знаят, че са бременни.

Затова препоръките са приемът на фолиева киселина да започне предварително – обичайно поне три месеца преди планираното зачеване [2]. Идеята е организмът да разполага с достатъчен резерв в момента, в който бременността настъпи.

Това не означава сложен режим или драстични промени. По-скоро става дума за навременна грижа – част от осъзнатата подготовка.

Ролята ѝ по време на бременност

След установяване на бременността нуждите от фолати се увеличават. Причината е свързана с интензивния растеж на плацентата и плода, както и с увеличеното образуване на кръвни клетки при майката.

Поддържането на адекватен прием през първия триместър е стандартна част от акушерската практика [2][3]. В някои случаи специалист може да препоръча продължаване на приема и по-нататък.

Как можем да си набавим фолиева киселина

Фолати се съдържат естествено в:

спанак, броколи и други зелени листни зеленчуци;

бобови култури;

цитрусови плодове;

пълнозърнести храни;

ядки.

Въпреки това съвременният начин на хранене невинаги осигурява оптимални количества. Освен това фолатите са чувствителни към топлина и част от тях се губят при готвене.

Поради тази причина добавъчният прием често се препоръчва при жени, които планират бременност [2][3]. Съществуват различни форми на фолати в добавките – както класическата фолиева киселина, така и т.нар. активни форми.

Какво е MTHFR и защо понякога се обсъжда

В последните години все по-често се говори за eнзимът MTHFR, който при голяма част от жените има гененетична обремененост и неспособност да метаболизира фолиевата киселина до активната й форма. Това не означава автоматично проблем, но е причина понякога специалистите да обсъждат избор на форма на фолат, която не изисква допълнителна трансформация.

Тук се появяват продукти, съдържащи L-метилфолат – активна форма на фолат. Формули като Folacid Meta са разработени именно с такъв подход – да вземат предвид метаболитните особености, свързани с MTHFR, като осигуряват форма с добра бионаличност и лесно усвояване. Целта е подпомагане поддържането на нормални нива на фолати в организма при риск от дефицит. Разбира се, изборът на конкретен продукт следва да бъде направен след консултация със специалист.

Заключение

Фолиевата киселина не е просто стандартна препоръка, която присъства във всеки списък за планиране на бременност. Тя има конкретна биологична роля – участва в синтеза на ДНК, в клетъчното делене и в процесите, които стоят в основата на ранното развитие. Именно затова значението ѝ започва преди зачеването и продължава в първите месеци на бременността.

Подготовката за бебе невинаги изглежда драматична или видима. Понякога тя се състои в малки, но навременни решения – като това да се обърне внимание на фолатния статус, да се обсъди подходящата форма със специалист и да се осигури адекватен прием чрез хранене и при необходимост чрез добавка.

Независимо дали става въпрос за класическа фолиева киселина или за активна форма, съобразена с индивидуалните особености, най-важни остават информираността и персоналният подход. Защото грижата за бременността започва тихо – много преди тестът да покаже две чертички.

Често задавани въпроси (FAQ)

Кога трябва да започне приемът на фолиева киселина?

Обичайно поне три месеца преди планираното зачеване [2]. Какво е MTHFR?

Ензим, който участва в метаболизма на фолатите. При определени генетични вариации може да се обсъди избор на активна форма. Достатъчно ли е храненето?

В много случаи се препоръчва добавъчен прием поради повишените нужди [3]. Колко дълго продължава приемът?

Обичайно през първия триместър, според медицинската препоръка.

Източници

[1] National Institutes of Health – Folate Fact Sheet

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/

[2] American College of Obstetricians and Gynecologists – Prepregnancy Counseling

https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2019/01/prepregnancy-counseling

[3] European Food Safety Authority – Dietary Reference Values for Folate

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3893

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 1 таблетка. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Заявление БАБХ № 973/18.04.2019 г. Т221119970/25.04.2022 г.