Червеният килим на SAG Actor Awards 2026 се превърна в истински моден спектакъл, а една от най-обсъжданите визии безспорно бе тази на супермодела Ирина Шейк. Класическа елегантност, стил, дързост и дори фатално излъчване - с черни кожени ръкавици, дълга рокля и ретро блясък - красавицата прикова всички погледи към себе си.

Драма в роклята, блясък в очите!

Ирина Шейк заложи на впечатляваща черна рокля с подчертан корсетен силует, дълбоко V-образно деколте и висока цепка до бедрото. Дизайнът подчертаваше умело фигурата ѝ чрез изразена талия и структурирани линии в областта на ханша. Имаше обаче един детайл, който успя да привлече всички погледи - зашеметяващите кожени ръкавици. Перфектен завършек на този моделен тоалет.

Вдъхновение от стар Холивуд

Гримът бе също толкова категоричен, колкото и роклята - черна очна линия, подчертани очи и наситено червено червило - истинска фатална жена. И като говорим за образа на "фаталната жена" се сещаме за червенокосата емблема Джесика от "Who Framed Roger Rabbit", която всички ние познаваме като стилна и дръзка, а нейна запазена марка остава точно този модел рокля с корсетен силует. Дали пък Ирина Шейк не се е вдъхновила от нея? Няма как да сме сигурни в това, но едно е ясно - приликата във визиите им е повече от видима. Красива, предизвикателна и магнетична - бившата на Роналдо остава символ на дълбок сексапил и несравнимо очарование.

Снимка: Getty Images

Тазгодишната церемония премина под знака на класическия холивудски блясък, вдъхновен от 20-те и 30-те години на миналия век. Много от гостите избраха тоалети, които напомнят за легендарните кинозвезди от онова време, но пречупени през съвременната призма. Черното се утвърди като доминиращ цвят на вечерта, а комбинацията от сатен, дантела, кадифе и кожени акценти създаде усещане за лукс и сценичност. На този фон смелата визията на Шейк се открои със своята безкомпромисна естетика.

Снимка: Getty Images

SAG Actor Awards 2026 освен актьорски награди е и свободна сцена за изразяване на индивидуалния стил. Звездите използваха червения килим като поле за изява на личния си вкус и предпочитания, а Ирина Шейк отново показа, че остава една от водещите модни икони. Вижте останалите бляскави визии от престижната церемония тук: