Една от най-коментираните участнички от риалити форматите „Ергенът“ и "Ергенът: Любов в рая" - Дениз Хайрула буквално шокира безбройните си последователите си в социалните мрежи. Причината – вече е омъжена жена.

Дениз публикува кадри от сватбения ден, определяйки го като "най-щастливия в живота си".

Кадрите са от Тайланд, където риалити звездата прекарва ваканцията си в последните седмици. Но, както се оказва, тя е там е не просто за да избяга от натовареното ежедневие. Именно в екзотичната страна тя е решила да се врече във вярност на своя любим.

Всъщност, отсъствието на младата жена от социалните мрежи предизвика недоумение и въпроси сред последователите ѝ. Докато истината не излезе наяве на 25 февруари - датата, на която се е случило сватбеното тържество.

„Много хора се чудят защо не почти нищо не споделям от почивката си в Тайланд. Истината е, че бях много заета с приготовления за най-важния ден в живота ми“, написа Дениз.

А снимките, които последваха наистина шокираха всички.

„Вчера го направихме“, пише към едната от тях Дениз и бърза да добави: „За момента ще разкрия само толкова, но ще кажа, че съм изключително щастлива.“

За момента Дениз пази в пълна тайна и самоличността на мъжа до себе си. Кой е той, вероятно тепърва ще разберем.

Един от близките хора, които са били до Дениз в най-важния ден в живота ѝ, е инфлуенсърката Виктория Капитонова. Двете жени позират в забавно видео на плажа – където танцуват и радват на щедрите слънчеви лъчи.

Припомняме, че още в началото на зимата Виктория, която е и финалист в първия сезон на „Ергенът“, обяви решението си да напусне България – за да се спаси от мрачното и студено време. „Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло“, написа тя пред своите последователи в социалните мрежи. И уточнява, че планира да се установи „някъде на топло“, далеч от студа, с който от години не може да се справи.

