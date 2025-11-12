Една от най-известните и обсъждани инфлуенсърки у нас – Виктория Капитонова, отпразнува своя 31-ви рожден ден. Тя отбеляза личния си празник с най-близките си хора.

Виктория, която неведнъж е подчертавала в свои видеа и интервюта, че е горда представителка на зодия Скорпион, посрещна новата си година с типичен за знака й размах – стилно, забележително и с щипка мистерия.

Виктория Капитонова на 31

Формулата й за успех е: постоянство, любов и баланс.

Връзката, в която е Виктория й дава свобода и пространство.

Капитонова често среща трудности по пътя към целите си - „безсънни нощи, терапевти и притеснение“.

Черната рокля и торта шедьовър

За специалния си ден, инфлуенсърката беше заложила на забележителна черна рокля. Тоалетът й беше акцентът на вечерта, впечатлявайки с елегантна кройка и богати флорални бродерии, които придаваха драматичен и романтичен вид.

Кулминацията на вечерта беше празничната торта, която напълно отговаряше на зодията на рожденичката. Тортата беше с наситена червена глазура – символ на страстта и силата на Скорпиона, а отгоре я украсяваше бял скорпион, изработен с финес.

Празник по женски

Виктория Капитонова, която често обича да си прави „вечеринки“ с приятелки и споделя тези моменти в социалните си мрежи, отпразнува своя празник в тесен кръг, заобиколена от най-близките си приятелки. Сред нейните гости беше известната влогърка Анастасия, на чието дете Капитонова е кръстница. Двете дами, заедно с още няколко близки приятелки, прекараха вечерта в топла и празнична атмосфера, доказвайки, че истинските приятелства са важна част от живота на популярната инфлуенсърка.

Зимата ще бъде топла

Рожденият ден идва на фона на едно важно решение, което Виктория сподели наскоро с последователите си. Факт е, че в България предстоят студените зимни месеци, които не се нравят на мнозина. Явно и Капитонова е сред тях, след като е взела категоричното решение да напусне страната именно по тази причина.

„Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло“, написа тя в социалните мрежи. Инфлуенсърката уточни, че планира да се установи „някъде на топло“, далеч от студа, с който от години не може да се справи. Така, освен че посреща 31-вата си година с размах, тя я започва и с планове за слънчево и топло бягство от българската зима.

