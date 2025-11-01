Инфлуенсърката Виктория Капитонова, която мнозина познават като финалист от първи сезон на романтичното риалити „Ергенът“, не пропуска периодично да напомня за себе си. При това с неща, които са неочаквани и изумяват с категоричността си.

Виктория неведнъж е заявявала, че разчита изцяло на себе си и собствените си възможности. И че „няма гръб зад себе си“. Просто работи – за да си купи мечтаната луксозна кола или да замине някъде далеч задълго, за да избяга от студа и да се почувства по-добре.

Факт е, че в България предстоят студените зимни месеци – които не се нравят на мнозина. Явно и Капитонова е сред тях, след като вече е взела решението да напусне именно по тази причина страната.

„Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло“, пише тя пред своите последователи в социалните мрежи. И уточнява, че планира да се установи „някъде на топло“, далеч от студа, с който от години не може да се справи.

„Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят колко страдам всяка зима в София. Затова тази година реших да избера топлината не само навън, но и вътре в себе си“, пише още Вики. И мотивира избора си – няма деца (само малко куче) и може да работи от всяка точка на света.

Същевременно има близки, които я подкрепят в решението ѝ и дори са готови да тръгнат редом с нея. „Ще бъдем заедно, на топло“, завършва публикацията си Капитонова. И е убедена, че това ще бъде едно от най-добрите ѝ решения.

Твърде вероятно е публикацията на инфлуенсърката да е предизвикала у мнозина известно чувство на завист – все пак кой не иска да има възможността да избяга от студа! И все пак, тя успя да събре десетки положителни коментари за смелостта да следва вътрешния си глас и личното си щастие.

Въпреки че Виктория спечели сърцето на ергена Виктор в първи сезона на „Ергенът“, малко след финала двамата разкриха, че не са продължили отношенията си в реалния живот. Днес младата жена се е отдала преди всичко на работата си като блогър и експерт в развиване на Instagram профили. Рядко споделя подробности за личния си живот.

