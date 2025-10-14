София официално посрещна още една доза италиански шик - Liviana Conti с първи бутик в България! Със стилно и луксозно събитие MDL, официален представител на едни от най-значимите световни модни марки у нас, откри бутика на италианския бранд на 10 октомври, на ул. Леге 5.

Минималистичен шик и съвършена прецизност - Liviana Conti

София вече има ново модно бижу, а откриването на изискания бутик бе преживяване, което успя да предаде не само духа на бранда, но и философията зад интелигентния лукс. Дълбочината във всеки детайл и добре подбраната концепция определено успяха да очароват гостите на събитието. Новият дом на Liviana Conti в столицата е естетика сам по себе си! Италианска прецизност и внимателно премерена елегантност – стил, в който се влюбваш от пръв поглед.

Дрехи, които разказват история и оставят силно послание

С типичната италианска изисканост, откриването на бутика започна с елегантен кетъринг, тематични коктейли и безупречно стилен декор. Събитието събра журналисти, модни инфлуенсъри и представители на Liviana Conti от Италия. Дамиано Бонарди -мениджър „Износ“ в Abraham Industries, от които е част Liviana Conti, представи философията на бранда с вдъхновяваща презентация и успя да накара гостите да се докоснат до духа на марката. Илиана Алипиева, собственик и управляващ директор на MDL, лично посрещна гостите на откриването. Тя отправи своето послание, като подчерта, че главната цел на компанията не е да изгражда просто магазини, а да създава вълнуващо модно преживяване. Дрехи с история, в които всеки може да открие себе си и да припознае индивидуалния си стил.

Марката Liviana Conti е позната като пионер в така наречения intelligent luxury – концепция, в която модата среща мисълта, формата следва функцията, а стилът е съчетание между архитектурна чистота и женствена изразителност. Брандът е създаден в Италия и е високо ценен заради своите иновативни трикотажни решения, майсторски изчистени силуети и внимание към устойчиви практики. С откриването на бутика, MDL продължава своята мисия да въвежда на българския пазар внимателно подбрани световни модни марки, като всяка от тях предлага уникално преживяване и разказва своя история. Ул. Леге 5 се превърна в естествен избор за новия дом на Liviana Conti – място с характер, наситено с история и съвременен дух, в хармония с естетиката на марката.

Кои са MDL?

С новото откриване MDL разширява своето портфолио и отново затвърждава позицията си като лидер в представянето на луксозни, модерни и устойчиви модни брандове на българския пазар. Клиентите и ценителите на високата мода могат да открият Liviana Conti както в бутика на ул. Леге 5, така и онлайн на shop.mdl.bg.

Основана през 1994 г., MDL (Modernly Designed Lifestyle) е водеща българска компания в търговията с висок клас модни марки, обувки, аксесоари и кожени изделия. С дългогодишна експертиза и усет към естетиката, MDL изгражда богато портфолио от международно признати брандове като Max Mara Fashion Group (Max Mara, Marella, Marina Rinaldi), Zegna, Brunello Cucinelli, както и DRESS CODE | DC, представящ марки от най-висок клас като Givenchy, Thom Browne, Ferragamo и други.

Компанията не просто предлага мода, а създава цялостно лайфстайл изживяване, в което индивидуалният стил, качеството и вниманието към клиента са водещи принципи. Освен с търговска дейност, MDL се отличава с креативност и прецизност в организацията на събития чрез MDL Events Management, както и с дългогодишна социална ангажираност, подкрепа за културата, младите таланти и благотворителни каузи. Днес MDL оперира с над 20 обекта в страната и продължава да развива своята мисия: да въвежда световната мода в ежедневието на съвременната българска публика.

Как премина събитието - гледайте във видеото най-отгоре.

